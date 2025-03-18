Россиянам назвали основную проблему самозапрета на покупки

По мнению эксперта, ключевая правовая сложность заключается в том, что пользователи сами могут обойти введенные ограничения, создавая новые учетные записи или используя различные альтернативные платежные методы. Кроме того, он подчеркнул, что без обязательного регулирования данный механизм может оказаться малоэффективным, что вызывает сомнение в его практической полезности.