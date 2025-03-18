Россиянам назвали основную проблему самозапрета на покупки

Введение механизма самозапрета покупок на маркетплейсах может негативно повлиять на доходы интернет-магазинов, так как значительная часть их выручки складывается за счет спонтанных заказов.
Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал юрист Илья Русяев, отметив, что подобная инициатива требует тщательного правового анализа, охватывающего вопросы гражданского законодательства, защиты прав потребителей и обработки персональных данных.
«Юридическая природа самозапрета на покупки требует детальной проработки. В частности, необходимо определить его правовой статус с точки зрения гражданского законодательства, прав потребителей и возможных обязательств маркетплейсов в части исполнения ограничений, установленных пользователем. Вопрос также затрагивает сферу персональных данных. Кроме того, требуется правовой анализ возможных экономических последствий для коммерческих организаций, участвующих в проекте. Существенная доля оборота маркетплейсов формируется за счет спонтанных покупок, которые могут снизиться при массовом внедрении механизма самозапрета», — пояснил Русяев.
По мнению эксперта, ключевая правовая сложность заключается в том, что пользователи сами могут обойти введенные ограничения, создавая новые учетные записи или используя различные альтернативные платежные методы. Кроме того, он подчеркнул, что без обязательного регулирования данный механизм может оказаться малоэффективным, что вызывает сомнение в его практической полезности.
«Основной правовой проблемой является обеспечение исполнимости самозапрета. В отсутствие обязательных норм пользователи могут беспрепятственно обходить введенные ими ограничения, создавая новые аккаунты, используя альтернативные платежные инструменты или оформляя заказы через третьих лиц», — резюмировал Русяев. Эксперт добавил, что сомневается в практической результативности предлагаемого механизма.
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