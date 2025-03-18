В РФ рынок товаров для дома и строительства достиг 4,3 трлн рублей

Онлайн-продажи показывают наиболее высокую динамику на рынке DIY. Так, доля покупателей, приобретающих товары в интернете, возросла до 45% в 2024 году с 37% в 2022 году. Совокупный объем онлайн-продаж на рынке, включая B2B-сегмент, повысился на 37% в годовом выражении, на его долю пришлось 19% от всего рынка DIY.