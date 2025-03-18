В РФ рынок товаров для дома и строительства достиг 4,3 трлн рублей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российский рынок товаров для дома и строительства (DIY, от англ. Do it yourself — «сделай сам») по итогам 2024 года увеличился на 12%, его объем достиг 4,3 трлн рублей. Соответствующие оценки приводятся в исследовании сети «Лемана Про», с которым ознакомился ТАСС.
«По итогам 2024 года объем рынка DIY B2C в России составил 4,3 трлн рублей, увеличившись в среднем на 12% за год. Доля россиян, купивших товары для ремонта и обустройства, выросла с 70% в 2023 году до 75% в 2024 году», — отмечается в исследовании.
Наибольшая доля (41%) в общем объеме рынка приходится на категорию «Ремонт внутри помещения» — сегмент оценивается в 1,7 трлн рублей. Категория «Строительство и организация участка» по итогам прошлого года составила 1,3 трлн рублей (30%), «Обустройство и уют» — 1,2 трлн рублей (29%).
Онлайн-продажи показывают наиболее высокую динамику на рынке DIY. Так, доля покупателей, приобретающих товары в интернете, возросла до 45% в 2024 году с 37% в 2022 году. Совокупный объем онлайн-продаж на рынке, включая B2B-сегмент, повысился на 37% в годовом выражении, на его долю пришлось 19% от всего рынка DIY.
«По итогам 2025 года эксперты “Лемана Про” ожидают замедления темпов роста рынка товаров для дома и строительства до 6−8% в рублевом выражении», — добавляется в материалах компании.
О трендах на рынке DIY
По оценкам аналитиков, главные драйверы роста рынка товаров для дома и строительства — увеличение спроса на индивидуальное жилищное строительство, на которое пришлось 58% всего ввода жилья, рост потребительской активности и развитие платформенной экономики.
«Сдерживающими факторами остаются спад спроса на многоквартирное жилье из-за ужесточения ипотечных условий, дефицит рабочей силы и рост цен на материалы, что вынуждает покупателей растягивать ремонтные проекты», — указывается в исследовании.
Кроме того, одним из ключевых факторов, влияющих на рынок DIY, остается тенденция к сокращению жилых площадей. Как отмечает ретейлер, за последние годы средняя площадь квартир уменьшилась на 10%. Аналогичный тренд наблюдается и в частных домах, где все большую популярность приобретают готовые домокомплекты с типовой планировкой.
Руководитель отдела изучения покупательского поведения и аналитики рынка «Лемана Про» Екатерина Жмурова отметила, что увеличение числа домохозяйств, состоящих из одного человека, стимулирует интерес к компактному жилью и таким же решениям для интерьера.
«Это, в свою очередь, формирует спрос на многофункциональные решения, грамотное зонирование пространства и создание бесшовного интерьера. Потребители все чаще отдают предпочтение эргономичной мебели и единым стилевым концепциям, которые помогают эффективно использовать каждый квадратный метр», — сказала Жмурова, слова которой приводятся в исследовании.