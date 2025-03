В РФ рынок товаров для дома и строительства достиг 4,3 трлн рублей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российский рынок товаров для дома и строительства (DIY, от англ. Do it yourself — «сделай сам») по итогам 2024 года увеличился на 12%, его объем достиг 4,3 трлн рублей. Соответствующие оценки приводятся в исследовании сети «Лемана Про», с которым ознакомился ТАСС.