В Госдуме допустили повышение налогов

В контексте продолжающегося демографического спада в России может возникнуть необходимость увеличения налоговой нагрузки и пенсионных страховых взносов. Об этом «Газете.Ru» сообщила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Она подчеркнула, что сложившаяся демографическая ситуация создает существенные риски для устойчивости пенсионной системы страны.
«В России сегодня на 75 млн лиц трудоспособного возраста приходится примерно 42,8 млн пенсионеров. Соотношение примерно на 1:1,7. Если соотношение будет 1:1, станет очень сложно содержать пенсионеров. Сейчас с зарплаты работающих россиян тратится 22% на пенсионное обеспечение. С двух работающих это 44% их заработка на одного пенсионера. Если работающих будет меньше, значит, государству откуда-то нужно еще найти деньги, чтобы обеспечить пенсионеров. То есть нужно сокращаться», — пояснила Бессараб.
По мнению депутата, со временем придется или поднимать размер взносов и налогов, либо сокращать объем пенсионных выплат. «Поэтому лучше бы нам все-таки демографию выправить», — подытожила парламентарий.
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