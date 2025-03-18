В банковские приложения добавят сервисы для пострадавших от мошенничества

В случае самостоятельного обращения клиента в полицию банковское приложение предложит заполнить специальную анкету, где нужно подтвердить, была ли операция совершена под психологическим или иным давлением со стороны мошенников. При этом данные о незаконных действиях будут запрашиваться полицейскими напрямую через Банк России, что, как ожидается, упростит и ускорит расследование подобных инцидентов.