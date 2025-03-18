В банковские приложения добавят сервисы для пострадавших от мошенничества

С 1 октября 2025 года все крупные банки России будут обязаны внедрить в свои мобильные приложения специальный функционал для оперативного реагирования на случаи мошенничества.
Нововведение, предусмотренное положением Банка России, позволит пользователям в несколько кликов сообщить банку о подозрительной операции, а также получить электронную справку для дальнейшего обращения в правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе регулятора.
В случае самостоятельного обращения клиента в полицию банковское приложение предложит заполнить специальную анкету, где нужно подтвердить, была ли операция совершена под психологическим или иным давлением со стороны мошенников. При этом данные о незаконных действиях будут запрашиваться полицейскими напрямую через Банк России, что, как ожидается, упростит и ускорит расследование подобных инцидентов.
Среди дополнительных мер с 2025 года управление регулятора уточняет порядок обработки таких инцидентов. Все банки теперь обязаны принимать заявления от пострадавших граждан даже в тех случаях, когда перевод наличных на счета мошенников осуществлялся через банкоматы сторонних кредитных организаций, включая операции с использованием токенизированных карт — одной из наиболее распространенных схем обмана на сегодняшний день.
Параллельно, с 29 марта текущего года для всех российских банков вводится обязательное требование информировать родителей или законных представителей клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выпуске банковской карты и любых совершенных операциях по детским счетам. Форма информирования согласовывается с клиентом и закрепляется в условиях договора с банком.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».