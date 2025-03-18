Трамп разрешил производить энергию с использованием угля

«После многих лет плена у экологических экстремистов, сумасшедших, радикалов и бандитов, когда другим странам, в частности Китаю, было позволено получить огромное экономическое преимущество над нами в результате открытия сотен электростанций, работающих на сжигании угля, я уполномочиваю свою администрацию немедленно начать производство энергии из прекрасного, чистого угля», — написал он в Truth Social.