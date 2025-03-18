Немногие останавливаются: почему Индия не смогла стать мировой фабрикой

Индия «не смогла создать положительного впечатления у предприятий, покидающих Китай», приводит цитату парламентского отчета за 2023 год The Washington Post.
Несколько тайваньских компаний по производству полупроводников посетили производственные площадки в Индии, но в итоге отказались от сотрудничества, сообщает издание. В 2018 году компания Samsung заявила, что в Индии будет находиться её крупнейший завод в Азии, но компания продолжает вкладывать больше средств во Вьетнам. Даже Apple, самая известная история успеха в Индии, столкнулась с препятствиями, которые замедлили её запланированный уход из Китая.
Только 15% продукции производится в Индии, что значительно меньше запланированных компанией 25% к 2024 году, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник, близкий к Apple.
«Наш недостаток на самом деле в значительной степени связан с политикой», — считает Арвинд Панагария, председатель финансовой комиссии Индии. — «Мы сделали землю невероятно дорогой, а наем рабочей силы невероятно трудным».
Как сообщает The Washington Post, темпы экономического роста в стране замедляются. Индия переживает острый кризис в сфере занятости и не в состоянии создать достаточное количество рабочих мест для 14 млн человек, которые ежегодно выходят на рынок труда.
Центральное место в этой проблеме занимает недостаток иностранных инвестиций в обрабатывающую промышленность, говорится в материале издания. После того, как Индия сильно ограничила китайские инвестиции на фоне столкновений на общей границе двух стран в 2020 году, компании, желающие переориентироваться, с большей готовностью делают выбор в пользу Вьетнама, по-прежнему поддерживающего тесные связи с Пекином.
«Во Вьетнаме существует сильная централизованная политика и долгосрочное планирование, что обеспечивает большую определенность для бизнеса», — сказал директор по глобальным рынкам, чья компания имеет опыт работы в обеих странах.
Стоимость электронной промышленности Вьетнама сейчас составляет 126 млрд долл, что более чем в три раза превышает стоимость электронной промышленности Индии — страны, которая в 10 раз больше и в 14 раз населённее.
«Разрастающаяся демократия в Индии и децентрализованное управление приводят к непоследовательности», — рассказал один из собеседников WP. — «Это полная противоположность тому, что ищут компании».
По словам Кендзи Сугино, генерального секретаря Японской торговой палаты в Индии, на каждые 10 японских компаний, которые интересуются Индией, только одна принимает решение о сотрудничестве.
Те же, кто отваживается на этот шаг, сталкивается с новыми трудностями, передает The Washington Post: компания Nippon Steel понесла значительные убытки после того, как индийская таможня на несколько месяцев заблокировала ключевые поставки из-за проблем с регулированием.
Тем временем General Motors потратила по меньшей мере четыре года, начиная с 2020-го, на попытки продать свой завод в Индии, так как этому препятствовали правила, требующие от нового покупателя сохранить штат сотрудников, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Правительство Индии рассматривает новые способы привлечения иностранных компаний, в том числе субсидии на производство комплектующих. Нью-Дели также надеется заключить торговое соглашение с администрацией Трампа, которое, вероятно, снизит индийские тарифы и сделает производство в стране более привлекательным.