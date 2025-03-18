Немногие останавливаются: почему Индия не смогла стать мировой фабрикой

Несколько тайваньских компаний по производству полупроводников посетили производственные площадки в Индии, но в итоге отказались от сотрудничества, сообщает издание. В 2018 году компания Samsung заявила, что в Индии будет находиться её крупнейший завод в Азии, но компания продолжает вкладывать больше средств во Вьетнам. Даже Apple, самая известная история успеха в Индии, столкнулась с препятствиями, которые замедлили её запланированный уход из Китая.