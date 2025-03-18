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Немногие останавливаются: почему Индия не смогла стать мировой фабрикой

Когда компании начали выводить свои производства из Китая, Индия заявила, что готова стать мировой фабрикой. Издание The Washington Post попыталось разобраться, почему этого так и не произошло.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Индия «не смогла создать положительного впечатления у предприятий, покидающих Китай», приводит цитату парламентского отчета за 2023 год The Washington Post.

Несколько тайваньских компаний по производству полупроводников посетили производственные площадки в Индии, но в итоге отказались от сотрудничества, сообщает издание. В 2018 году компания Samsung заявила, что в Индии будет находиться её крупнейший завод в Азии, но компания продолжает вкладывать больше средств во Вьетнам. Даже Apple, самая известная история успеха в Индии, столкнулась с препятствиями, которые замедлили её запланированный уход из Китая.

Только 15% продукции производится в Индии, что значительно меньше запланированных компанией 25% к 2024 году, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник, близкий к Apple.

«Наш недостаток на самом деле в значительной степени связан с политикой», — считает Арвинд Панагария, председатель финансовой комиссии Индии. — «Мы сделали землю невероятно дорогой, а наем рабочей силы невероятно трудным».

Как сообщает The Washington Post, темпы экономического роста в стране замедляются. Индия переживает острый кризис в сфере занятости и не в состоянии создать достаточное количество рабочих мест для 14 млн человек, которые ежегодно выходят на рынок труда.

Центральное место в этой проблеме занимает недостаток иностранных инвестиций в обрабатывающую промышленность, говорится в материале издания. После того, как Индия сильно ограничила китайские инвестиции на фоне столкновений на общей границе двух стран в 2020 году, компании, желающие переориентироваться, с большей готовностью делают выбор в пользу Вьетнама, по-прежнему поддерживающего тесные связи с Пекином.

«Во Вьетнаме существует сильная централизованная политика и долгосрочное планирование, что обеспечивает большую определенность для бизнеса», — сказал директор по глобальным рынкам, чья компания имеет опыт работы в обеих странах.

Стоимость электронной промышленности Вьетнама сейчас составляет 126 млрд долл, что более чем в три раза превышает стоимость электронной промышленности Индии — страны, которая в 10 раз больше и в 14 раз населённее.

«Разрастающаяся демократия в Индии и децентрализованное управление приводят к непоследовательности», — рассказал один из собеседников WP. — «Это полная противоположность тому, что ищут компании».

По словам Кендзи Сугино, генерального секретаря Японской торговой палаты в Индии, на каждые 10 японских компаний, которые интересуются Индией, только одна принимает решение о сотрудничестве.

Те же, кто отваживается на этот шаг, сталкивается с новыми трудностями, передает The Washington Post: компания Nippon Steel понесла значительные убытки после того, как индийская таможня на несколько месяцев заблокировала ключевые поставки из-за проблем с регулированием.

Тем временем General Motors потратила по меньшей мере четыре года, начиная с 2020-го, на попытки продать свой завод в Индии, так как этому препятствовали правила, требующие от нового покупателя сохранить штат сотрудников, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Правительство Индии рассматривает новые способы привлечения иностранных компаний, в том числе субсидии на производство комплектующих. Нью-Дели также надеется заключить торговое соглашение с администрацией Трампа, которое, вероятно, снизит индийские тарифы и сделает производство в стране более привлекательным.