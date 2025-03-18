СМИ: США и ЕС борются за ископаемые ресурсы Центральной Азии

Однако США и ЕС сталкиваются с доминированием Китая, уже закрепившегося в регионе. «Растущий внутренний спрос Китая на критически важные минералы — в первую очередь связанный с производством микрочипов и зеленой энергетики — делает его стратегический интерес к этому сектору экономики стран Центральной Азии особенно сильным», — говорится в анализе института. В Кыргызстане и Таджикистане Пекин «контролирует почти все концессии на добычу редкоземельных металлов».