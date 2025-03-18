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СМИ: США и ЕС борются за ископаемые ресурсы Центральной Азии

Ценные ископаемые нужны не только администрации Трампа — Европейский союз также активно интересуется ресурсами Центральной Азии, сообщает OilPrice.com.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

США и ЕС активизируют сотрудничество с государствами Центральной Азии, стремясь обеспечить доступ к запасам критически важных минералов. Об этом пишет издание OilPrice.com.

Министр энергетики США Крис Райт и госсекретарь Марко Рубио обсудили вопросы редкоземельных металлов с представителями Казахстана. «США с нетерпением ожидают сотрудничества с Казахстаном для углубления экономических связей в секторах энергетики, телекоммуникаций и критически важных минералов», — заявил Рубио.

Европейский союз также проявляет интерес к ресурсам региона. Европейский комиссар Йозеф Сикелак, находящийся в Центральной Азии с рабочим визитом, отметил, что ЕС стремится продвигать «лучшие практики, новые рабочие места и экономическую устойчивость» в минеральном секторе.

В Узбекистане он планирует посетить Алмалыкский горно-металлургический комбинат. Узбекистан, в свою очередь, выделил $2,6 млрд на развитие горнодобывающей отрасли и заключил соглашение с Францией, направленное на развитие государственной геологической службы.

Нехватка редкоземельных металлов, необходимых для технологий XXI века, вынуждает США и ЕС конкурировать за ресурсы региона. «Сочетание факторов делает Центральную Азию — особенно богатый ресурсами Казахстан, а также Узбекистан и Таджикистан — наиболее жизнеспособной альтернативой традиционным поставщикам [особенно Китаю]», — отмечает австралийский Институт Лоуи.

Однако США и ЕС сталкиваются с доминированием Китая, уже закрепившегося в регионе. «Растущий внутренний спрос Китая на критически важные минералы — в первую очередь связанный с производством микрочипов и зеленой энергетики — делает его стратегический интерес к этому сектору экономики стран Центральной Азии особенно сильным», — говорится в анализе института. В Кыргызстане и Таджикистане Пекин «контролирует почти все концессии на добычу редкоземельных металлов».