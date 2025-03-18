Spiegel: США попросили ФРГ нарастить поставки яиц для решения проблемы дефицита

БЕРЛИН, 18 марта. /ТАСС/. США обратились к германским поставщикам яиц с просьбой увеличить их экспорт в страну на фоне дефицита этого товара из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на представителя Германской ассоциации производителей яиц.
«Мы действительно получили запрос из США», — заявил он в беседе с изданием, отказавшись, однако, сообщать иные подробности. По оценкам Spiegel, импорт яиц из Европы нацелен на борьбу с ростом цен на этот товар в США из-за его нехватки. На этом фоне страна также обратилась к другим европейским государствам, включая Данию и Швецию, с аналогичными просьбами.
По информации президента Германской ассоциации производителей яиц Ханса-Петера Гольдника, небольшие партии продукта уже экспортируются в США, однако их объемы крайне малы. Он пояснил, что в ФРГ масштабы производства яиц также невелики. Так, в 2023 году только 73% потребленных в стране яиц были местного производства.
В США в последние месяцы наблюдается дефицит куриных яиц и сохраняются высокие цены на этот товар. Причиной этого стала гибель в ноябре — декабре 2024 года 17,2 млн кур-несушек. На восстановление поголовья могут уйти месяцы. В январе стоимость дюжины яиц составляла $5,29, тогда как год назад цена находилась на уровне порядка $3,5, то есть цены выросли на 50%. В некоторых штатах магазины вводят ограничения на продажу — не более одной упаковки яиц в одни руки. Новая волна распространения птичьего гриппа началась в США с диких птиц в штате Южная Каролина в январе 2022 года, в июле того же года вирус был зафиксирован в Калифорнии.