Spiegel: США попросили ФРГ нарастить поставки яиц для решения проблемы дефицита

В США в последние месяцы наблюдается дефицит куриных яиц и сохраняются высокие цены на этот товар. Причиной этого стала гибель в ноябре — декабре 2024 года 17,2 млн кур-несушек. На восстановление поголовья могут уйти месяцы. В январе стоимость дюжины яиц составляла $5,29, тогда как год назад цена находилась на уровне порядка $3,5, то есть цены выросли на 50%. В некоторых штатах магазины вводят ограничения на продажу — не более одной упаковки яиц в одни руки. Новая волна распространения птичьего гриппа началась в США с диких птиц в штате Южная Каролина в январе 2022 года, в июле того же года вирус был зафиксирован в Калифорнии.