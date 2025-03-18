Силуанов: поступления от реализации имущества предусмотрены в 100 млрд рублей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Поступления от реализации имущества в текущем году должны составить не менее 100 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на расширенном заседании коллегии Росимущества.
«Мы планируем активизировать приватизацию имущества, поступающего в казну. Деньги от приватизации, в том числе по судебным решениям. Об этом уже говорилось. В 2025 году предусмотрено поступление доходов от реализации такого имущества в размере не менее 100 млрд рублей», — сказал Силуанов.
Силуанов подчеркнул, что Минфин считает необходимым сохранить ту динамику поступлений в бюджет от продажи использованного имущества, которая была задана в прошлом году.