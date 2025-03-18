Силуанов: поступления от реализации имущества предусмотрены в 100 млрд рублей

«Мы планируем активизировать приватизацию имущества, поступающего в казну. Деньги от приватизации, в том числе по судебным решениям. Об этом уже говорилось. В 2025 году предусмотрено поступление доходов от реализации такого имущества в размере не менее 100 млрд рублей», — сказал Силуанов.