Шохин призвал проработать защиту бизнеса РФ при возвращении зарубежных компаний

«Российским компаниям удалось занять многие освободившиеся ниши, и мы не собираемся уступать их “возвращенцам”. Не закрываясь глобальным рынкам, важно сформировать условия, на которых иностранные компании будут возвращаться, а также заранее предусмотреть механизм как допуска, так и защиты отечественного бизнеса, который успешно решает задачи импортозамещения», — заявил Шохин в рамках ежегодного съезда РСПП.