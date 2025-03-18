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Шохин призвал проработать защиту бизнеса РФ при возвращении зарубежных компаний

Глава РСПП отметил, что российские компании, занявшие многие освободившиеся ниши, не собираются уступать их «возвращенцам».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призвал предусмотреть механизм защиты российского бизнеса в случае возвращения иностранных компаний.

«Российским компаниям удалось занять многие освободившиеся ниши, и мы не собираемся уступать их “возвращенцам”. Не закрываясь глобальным рынкам, важно сформировать условия, на которых иностранные компании будут возвращаться, а также заранее предусмотреть механизм как допуска, так и защиты отечественного бизнеса, который успешно решает задачи импортозамещения», — заявил Шохин в рамках ежегодного съезда РСПП.