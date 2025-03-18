Рынок настроен на максимумы

Рынок накануне. Рынок настроен на обновление максимумов с начала года. Индекс МосБиржи в понедельник повысился на 1,57% до 3245,19 п., индекс РТС прибавил 3,09%, повысившись до 1212,61 п. В сегменте ОФЗ сохраняется позитивная динамика, индекс RGBI показал рост на 0,79%, обновив максимумы с мая 2024 года.
На глобальных фондовых рынках в целом преобладали позитивные настроения, на фоне чего котировки золота показали рост почти на полпроцента, закрепившись выше 3000 долларов США за унцию. Котировки Brent прибавили около процента, несмотря на пересмотр ОЭСР прогнозов по темпам экономического роста в мире на 2025 год. Мировая экономика, как ожидается теперь, вырастет в 2025 году на 3,1% по сравнению с декабрьским прогнозом о росте на 3,3%.
Новости, ожидания и торговые идеи. «Банк “Санкт-Петербург” (BSPB 406,02 ₽, +0,44%) подвел итоги за февраль 2025 года по РСБУ. Чистый процентный доход за два месяца составил 12,8 млрд руб., увеличившись на 12,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чистая прибыль за февраль достигла 5,1 млрд руб., что на 37,9% больше, чем годом ранее. Кредитный портфель банка вырос на 1,6% с начала года и составил 750,5 млрд руб. Средства розничных клиентов увеличились на 3,1%, достигнув 440,5 млрд руб., в то время как корпоративные депозиты сократились на 5,1%. Достаточность капитала банка остается на высоком уровне, составив 22,3% по нормативу H1.0. Акции банка оцениваются с дисконтом к капиталу — мультипликатор P/B составляет 0,9, при рентабельности собственного капитала (ROE) 30,9% за первые два месяца 2025 года.
Холдинг SFI (SFIN 1570,8 ₽, +0,08%) создал новую дочернюю компанию — ООО «ЭсЭфАй КЭПИТАЛ» (SFI Capital), которая будет владеть акциями публичных компаний. На баланс компании планируется передать акции ПАО «М. Видео», а также, возможно, казначейские акции самого SFI. Это позволит исключить влияние переоценки ценных бумаг на прибыль SFI по РСБУ, что сделает финансовые прогнозы более точными. Поскольку именно прибыль по РСБУ является основой для расчета дивидендов, данное решение обеспечит большую прозрачность для акционеров. В случае передачи казначейских акций на баланс SFI Capital холдинг получит возможность их продажи без ограничений по сроку владения. Кроме того, это создаст более удобную инфраструктуру для потенциальных сделок с этими бумагами.
Компания «Абрау-Дюрсо» (ABRD 213,8 ₽, +3,59%) планирует экспортировать 2 млн бутылок продукции в 2025 году, придерживаясь ранее намеченных целей. В 2024 году объем экспорта составил около 1,5 млн бутылок. Выручка компании за 2024 год выросла на 53%, достигнув 17,75 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась на 54%, до 1,56 млрд руб. Рост финансовых показателей связан с увеличением объемов продаж и расширением ассортимента продукции. Полная аудированная отчетность будет опубликована в конце апреля. «Абрау-Дюрсо» выпускает игристые и тихие вина, а также крепкие алкогольные напитки под различными брендами. Несмотря на планы компании, оценка акций компании выглядит высокой по мультипликатору P/E на уровне 13.
Сегодня, в 18 по МСК, должны состояться телефонные переговоры между президентами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным, от риторики которых будет зависеть дальнейшая динамика рынка. В случае, если по итогам последуют какие-то позитивные сигналы, индекс МосБиржи может вырасти выше уровня локального сопротивления 3300 пунктов.
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