Рынок настроен на максимумы

Новости, ожидания и торговые идеи. «Банк “Санкт-Петербург” (BSPB 406,02 ₽, +0,44%) подвел итоги за февраль 2025 года по РСБУ. Чистый процентный доход за два месяца составил 12,8 млрд руб., увеличившись на 12,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чистая прибыль за февраль достигла 5,1 млрд руб., что на 37,9% больше, чем годом ранее. Кредитный портфель банка вырос на 1,6% с начала года и составил 750,5 млрд руб. Средства розничных клиентов увеличились на 3,1%, достигнув 440,5 млрд руб., в то время как корпоративные депозиты сократились на 5,1%. Достаточность капитала банка остается на высоком уровне, составив 22,3% по нормативу H1.0. Акции банка оцениваются с дисконтом к капиталу — мультипликатор P/B составляет 0,9, при рентабельности собственного капитала (ROE) 30,9% за первые два месяца 2025 года.