Росимущество в 2024 году обеспечило поступления в бюджет свыше 473 млрд рублей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Росимущество обеспечило по итогам 2024 года поступления в федеральный бюджет России свыше 473 млрд рублей, при плане 405 млрд рублей. Из них 307 млрд рублей приходится на дивиденды государственных компаний. Об этом на расширенном заседании коллегии Росимущества сообщил руководитель ведомства Вадим Яковенко.