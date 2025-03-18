РФ развивает новые экспортные маршруты для торговли с дружественными странами

Введение западных санкций против России и переориентация экспорта на Восток приводят к интенсификации использования Северного морского пути, рассказал «РГ» генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Максим Данькин. По его словам, это связано с блокировкой западных рынков сбыта и необходимостью поиска альтернативных путей доставки товаров, особенно энергоресурсов, в Азию. Важно и то, что ни у одной из недружественных по отношению к России стран нет ни технологий, ни каких-либо возможностей для установления контроля над перевозками по СМП.