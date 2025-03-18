РФ развивает новые экспортные маршруты для торговли с дружественными странами

Развитие новых логистических маршрутов — процесс неизбежный, отметил президент РФ Владимир Путин, выступая в декабре на инвестиционном форуме «Россия зовет!». Причина — рост товарооборота, ограниченная пропускная способность существующих торговых путей, а также увеличение геополитических рисков.
Ранее на Деловом форуме БРИКС глава государства обратил внимание, что Россия ускоренно переключает транспортные потоки на надежных зарубежных партнеров. «Среди наших флагманских проектов — Северный морской путь и коридор “Север-Юг”. Эти континентальные артерии призваны обеспечить короткие выгодные торговые пути, связать крупные промышленные, сельскохозяйственные и электроэнергетические узлы с потребительскими рынками», — сказал президент.
Введение западных санкций против России и переориентация экспорта на Восток приводят к интенсификации использования Северного морского пути, рассказал «РГ» генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Максим Данькин. По его словам, это связано с блокировкой западных рынков сбыта и необходимостью поиска альтернативных путей доставки товаров, особенно энергоресурсов, в Азию. Важно и то, что ни у одной из недружественных по отношению к России стран нет ни технологий, ни каких-либо возможностей для установления контроля над перевозками по СМП.
«Преимущество Севморпути заключается в его географической близости к азиатским рынкам и возможности сократить путь между Европой и Восточной Азией примерно на треть по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал. Для экономики России это означает возможность ускорить поставки сырья и товаров на рынки Китая, Индии и других стран АТР, увеличивая объемы торговли и укрепляя экономические связи», — отметил эксперт.
Максим Данькин считает, что в свете событий последних лет роль Севморпути для экспорта продукции нефтегазовых месторождений в Арктике может возрасти. Это возможно при появлении там новых предприятий и месторождений, в том числе совместных с иностранными игроками.
Но есть и риски. «Увеличение грузооборота по СМП в последние годы обеспечивалось за счет развития газовых месторождений. С учетом геополитических изменений объемы экспорта с этих месторождений в текущем году будут ниже предыдущего», — считает президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
В 2024 году по Северному морскому пути перевезли 37,9 миллиона тонн грузов — на 1,6 миллиона больше, чем в 2023-м. Предполагается, что объемы будут серьезно расти — в плане развития СМП на период до 2035 года обозначен целевой показатель: 150 миллионов тонн в 2030-м. Основной приток грузов ожидается за счет освоения нефтяных месторождений и увеличения производства СПГ.
Понятно, что рост грузопотока по северному маршруту требует увеличения флота и развития портов. «На сегодняшний день на Севморпути существует определенная инфраструктура — порты, ледоколы, системы навигационного сопровождения. Однако для увеличения пропускной способности маршрута необходимы дополнительные инвестиции в модернизацию портовых сооружений, строительство новых судов ледового класса и развитие спутниковой навигационной системы», — пояснил Максим Данькин.
Недружественные шаги со стороны западных стран вынуждают РФ активнее развивать Севморпуть.
По его словам, для достижения задач, определенных в плане развития СМП, необходимо строительство не менее 100 транспортных судов ледового класса. «Также среди первоочередных задач для полноценного развития Севморпути — улучшение логистических цепочек и обеспечение стабильных поставок грузов, интеграция СМП в глобальные транспортные сети, разработка и доведение до грузоотправителей стандартизированных тарифов на перевозки по Севморпути», — считает эксперт.
Сейчас российский ледокольный флот насчитывает 34 дизельных и 7 атомных судов, что ставит его на первое место в мире по числу кораблей такого назначения.
Другой стратегический маршрут — международный транспортный коридор «Север-Юг» — соединяет российские порты на Балтике с терминалами на побережье Персидского залива и Индийского океана. Его протяженность — 7200 километров. Межправительственное соглашение о создании этого транспортного коридора было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позднее к ним присоединились еще около десятка государств.
«В проекте заинтересовано много стран. Вместе с тем необходимо особо выделить роль России и Ирана, через территории которых проходят все маршруты МТК, — рассказали “РГ” в “Дирекции международных транспортных коридоров”. — Россия уделяет приоритетное внимание развитию коридора. В 2022 году утверждена дорожная карта по развитию МТК на период до 2030 года».
«Север-Юг» включает три маршрута: западный, восточный и транскаспийский. Западная сухопутная ветка проходит по территории Азербайджана, восточная — по территории Казахстана и Туркменистана, водный маршрут — по Каспийскому морю.
Для успешной работы западной ветки необходимо достроить железнодорожный участок Решт — Астара на территории Ирана. После ввода в строй этого участка потенциальный объем грузоперевозок между Россией и Ираном составит 15 миллионов тонн в год.
В России, в свою очередь, модернизируется автодорожная сеть — обходы городов Астрахань, Махачкала, Дербент, Хасавюрт, Гудермес, Владикавказ. Идет работа и над восточным маршрутом. В июле 2024-го Россия, Казахстан, Иран и Туркмения подписали дорожную карту по синхронному развитию его потенциала на 2024−2025 годы. К 2030-му, по оценкам экспертов, объем российских экспортных поставок по этому маршруту может составить около 5 миллионов тонн в год.
Перевозки по транскаспийскому маршруту идут через российские порты Астрахань, Оля, Махачкала и иранские порты на Каспии. «Развитию маршрута будет способствовать указ президента РФ об учреждении акционерного общества “СЕВЕР — ЮГ”. В целях реализации указа обеспечено привлечение российского стратегического инвестора, который помимо финансовых средств обеспечит перевалку грузов в порту Махачкалы в объеме не ниже 9 миллионов тонн в год», — сообщили в «Дирекции международных транспортных коридоров».
Там также отметили, что на всех направлениях МТК «Север-Юг» сегодня формируется опорная сеть транспортно-логистических центров с активным привлечением бизнес-структур и заинтересованных регионов.
«Для развития МТК “Север-Юг” также важно наличие высококачественных сервисов. А для их появления нужна согласованная тарифная политика всех участников, — отметил Павел Иванкин. — Чтобы в дальнейшем обеспечить загрузку инфраструктуры, надо уже сейчас формировать соответствующие тарифы».
Сегодня реальный грузооборот по всем трем веткам коридора «Север-Юг» эксперты оценивают в 17−19 миллионов тонн.
«На юг по МТК перевозят зерновые, подсолнечное масло, пиломатериалы, бумагу, металлопрокат, нефтегазовое оборудование, уголь, нефтепродукты, — рассказал “РГ” генеральный директор ГК “РусИранЭкспо” Александр Шаров. — На север везут фрукты, овощи, рыбу, цемент, полимеры, товары народного потребления, автомобили и запчасти».
Увеличение грузопотока по МТК «Север-Юг», по словам эксперта, возможно за счет переноса отгрузки в Иран зерновых и подсолнечного масла с перегруженного Новороссийска на Каспий. Это около 3−5 миллионов тонн в год.
Также возможен перенос отгрузки нефтепродуктов, СУГ, минеральных удобрений, оборудования, металлопроката в Иран, Ирак, Афганистан, Пакистан (еще 4−6 миллионов тонн) с Черного моря на Каспий и восточную ветку МТК, сообщил Александр Шаров.
В целом, по прогнозам правительства РФ, грузопоток по МТК «Север-Юг» должен увеличиться к 2030 году до 35 миллионов тонн.
Инфографика «РГ» / Леонид Кулешов / Александр Фейст.