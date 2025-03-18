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Reuters: Торонто исключает Tesla из программы стимулирования электромобилей

Торонто больше не предоставляет финансовые льготы для автомобилей Tesla, приобретаемых в качестве такси, из-за торговой напряженности с Соединенными Штатами, объявила мэр города Оливия Чоу.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Unsplash
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

«Если вы хотите купить Tesla, действуйте, но не рассчитывайте на деньги налогоплательщиков, чтобы субсидировать это», — приводит слова Чоу Reuters.

С целью снизить выбросы вредных веществ город продвигает внедрение электромобилей, приобретаемых в аренду, предоставляя водителям и владельцам возможность снизить лицензионные сборы и плату за продление срока действия лицензии до конца 2029 года.

Исключение будет действовать до тех пор, пока не будут решены торговые проблемы с США, сказала Чоу, добавив, что решение было принято в ответ на действия генерального директора Tesla Илона Маска, который является главным советником президента США Дональда Трампа. Ранее глава Белого дома неоднократно призывал к аннексии Канады и ввел пошлины на канадские товары, вызвав гнев канадцев.

Tesla пока не прокомментировала заявление мэра Торонто.