Reuters: Торонто исключает Tesla из программы стимулирования электромобилей

«Если вы хотите купить Tesla, действуйте, но не рассчитывайте на деньги налогоплательщиков, чтобы субсидировать это», — приводит слова Чоу Reuters.
С целью снизить выбросы вредных веществ город продвигает внедрение электромобилей, приобретаемых в аренду, предоставляя водителям и владельцам возможность снизить лицензионные сборы и плату за продление срока действия лицензии до конца 2029 года.
Исключение будет действовать до тех пор, пока не будут решены торговые проблемы с США, сказала Чоу, добавив, что решение было принято в ответ на действия генерального директора Tesla Илона Маска, который является главным советником президента США Дональда Трампа. Ранее глава Белого дома неоднократно призывал к аннексии Канады и ввел пошлины на канадские товары, вызвав гнев канадцев.
Tesla пока не прокомментировала заявление мэра Торонто.