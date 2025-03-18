Reuters: Торонто исключает Tesla из программы стимулирования электромобилей

Исключение будет действовать до тех пор, пока не будут решены торговые проблемы с США, сказала Чоу, добавив, что решение было принято в ответ на действия генерального директора Tesla Илона Маска, который является главным советником президента США Дональда Трампа. Ранее глава Белого дома неоднократно призывал к аннексии Канады и ввел пошлины на канадские товары, вызвав гнев канадцев.