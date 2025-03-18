Путин: Западным компаниям не удастся выкупить российскую часть бизнеса за скромные деньги

«Сейчас такие компании, которые ушли, собираются вернутся. Мы знаем об этом. <…> Но наши компании, которые оказались на их месте, находятся на разных стадиях инвестиционного цикла. Кто-то уже произвел вложения, наладил производство, а кто-то находится только в начале проекта и разворачивает стройку, несмотря на высокую ставку. И, конечно, мы не имеем права подорвать эти планы, свести к нулю вложенные силы и средства, интересы российских компаний и их сотрудников. Для нас их интересы всегда будут в приоритете. Будем рассматривать вопрос о возвращении на наш рынок зарубежного бизнеса», — уточнил он.