Путин: Западным компаниям не удастся выкупить российскую часть бизнеса за скромные деньги

«Западному бизнесу не удастся выкупить обратно свой бизнес в РФ за скромные деньги», — отметил российский лидер.
В рамках выступления Владимир Путин дал поручение правительству России внимательно отслеживать сделки, связанные с возвращением западных компаний, которые покидали Россию, «хлопая дверью».
«Я прошу правительство внимательно следить за этой ситуацией и подобными сделками, чтобы не получилось так, что собственники продали бизнес в России по бросовой цене, по сути, оставили его на произвол судьбы, а теперь хотят выкупить актив обратно, но за такие же скромные деньги. Так не должно быть. Так не бывает», — отметил глава государства.
Президент также отметил, что желание вернуться в Россию высказали уже несколько компаний из-за рубежа, но в приоритете будут интересы отечественного бизнеса.
«Сейчас такие компании, которые ушли, собираются вернутся. Мы знаем об этом. <…> Но наши компании, которые оказались на их месте, находятся на разных стадиях инвестиционного цикла. Кто-то уже произвел вложения, наладил производство, а кто-то находится только в начале проекта и разворачивает стройку, несмотря на высокую ставку. И, конечно, мы не имеем права подорвать эти планы, свести к нулю вложенные силы и средства, интересы российских компаний и их сотрудников. Для нас их интересы всегда будут в приоритете. Будем рассматривать вопрос о возвращении на наш рынок зарубежного бизнеса», — уточнил он.
Глава РФ уточнил, что несколько западных компаний продолжали работать в России под другим брендом и к ним будут относиться с уважением.
«Хочу отметить — среди иностранных компаний, которые ушли из России под политическим давлением так называемых элит, есть те, кто сохранил персонал, технологии, передал управление российскому менеджменту. По сути, они продолжили работать на нашем рынке, но под другим брендом. Понимаем, что такие инвесторы многим рисковали, могли столкнуться с негативной реакцией со стороны своих правительств. Но они сделали самостоятельный и ответственный выбор. И, безусловно, мы этот выбор уважаем и с уважением будем относиться к таким нашим партнерам», — сказал Владимир Путин.
Он рассказал, что привилегий для западных компаний, возвращающихся в страну, не будет — «поезд ушел».
«Хотел бы еще раз повторить, мы никого не выгоняли, кто ушел с нашего рынка, тот сам принял такое решение. Под давлением элит своих стран, без давления — это уже неважно. В любом случае речь идет об опытных бизнесменах, которые просчитывали риски, понимали последствия своих действий. Если ниши западных компаний уже заняты российским бизнесом, то, как и говорил раньше, у нас в народе так говорят — “поезд ушел”. Привилегий и преференций для возвращающихся не будет», — подчеркнул президент.