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Путин: в мире раскручивается новая спираль экономического соперничества

Глобальная конкурентная борьба обострилась, заявил президент РФ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Новая спираль экономического соперничества раскручивается в мире, глобальная конкурентная борьба обострилась. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде РСПП.

«Глобальная конкурентная борьба обострилась и приобретает все более изощренный и при этом непримиримый характер. Так, буквально на наших глазах раскручивается новая спираль экономического соперничества. В этих условиях даже неловко вспоминать про нормы и правила Всемирной торговой организации, которые когда-то активно продвигались Западом», — сказал Путин.