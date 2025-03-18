Путин: в мире раскручивается новая спираль экономического соперничества

«Глобальная конкурентная борьба обострилась и приобретает все более изощренный и при этом непримиримый характер. Так, буквально на наших глазах раскручивается новая спираль экономического соперничества. В этих условиях даже неловко вспоминать про нормы и правила Всемирной торговой организации, которые когда-то активно продвигались Западом», — сказал Путин.