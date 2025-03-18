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Путин призвал не допустить переохлаждения российской экономики

Охлаждение российской экономики неизбежно, заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Он напомнил, что об охлаждении экономики говорил Александр Николаевич Шохин. Президент подчеркнул, что здесь надо действовать аккуратно.

«То, что это неизбежно, это понятно. Это и правительство, и Центральный банк об этом говорили. В целом как бы договорились, надо, чтобы на практике все было как задумано, чтобы не было такого излишнего охлаждения, как в криокамере. Надо, чтобы потихонечку все было», — отметил глава государства.

Президент также указал, что экономика России должна сама стать «тихой гаванью». «Задача государства в значительной степени заключается в том, чтобы обеспечить интересы российского бизнеса, это правда. Но этой тихой гаванью должна быть экономика самой нашей страны, самой России, конечно, нам еще очень много нужно сделать», — пояснил он.

Помимо этого, Путин потребовал не допускать сильного сокращения темпов роста экономики России.

«Цифры известны, у Центробанка одни цифры, у правительства и у Минэкономразвития другие. Это не 4,1%, ну там 2−2,5%. Но нужно же сделать так, чтобы обрушения, лишней заморозки не было. Тонкая вещь. Но, надеюсь, это получится», — сказал он.

Кроме того, российский лидер потребовал сдержать инфляцию и обеспечить низкую безработицу в России.

«Важно избежать разбалансировки отдельных отраслей и перекосов ключевых макропараметров — важнейшая наша задача. В том числе необходимо сдержать инфляцию, обеспечить низкую безработицу. Это общая совместная задача и органов власти, и бизнеса не только крупного, который объединяет РСПП, но и малого, и среднего», — сказал Путин.