Путин призвал не допустить переохлаждения российской экономики

Он напомнил, что об охлаждении экономики говорил Александр Николаевич Шохин. Президент подчеркнул, что здесь надо действовать аккуратно.
«То, что это неизбежно, это понятно. Это и правительство, и Центральный банк об этом говорили. В целом как бы договорились, надо, чтобы на практике все было как задумано, чтобы не было такого излишнего охлаждения, как в криокамере. Надо, чтобы потихонечку все было», — отметил глава государства.
Президент также указал, что экономика России должна сама стать «тихой гаванью». «Задача государства в значительной степени заключается в том, чтобы обеспечить интересы российского бизнеса, это правда. Но этой тихой гаванью должна быть экономика самой нашей страны, самой России, конечно, нам еще очень много нужно сделать», — пояснил он.
Помимо этого, Путин потребовал не допускать сильного сокращения темпов роста экономики России.
«Цифры известны, у Центробанка одни цифры, у правительства и у Минэкономразвития другие. Это не 4,1%, ну там 2−2,5%. Но нужно же сделать так, чтобы обрушения, лишней заморозки не было. Тонкая вещь. Но, надеюсь, это получится», — сказал он.
Кроме того, российский лидер потребовал сдержать инфляцию и обеспечить низкую безработицу в России.
«Важно избежать разбалансировки отдельных отраслей и перекосов ключевых макропараметров — важнейшая наша задача. В том числе необходимо сдержать инфляцию, обеспечить низкую безработицу. Это общая совместная задача и органов власти, и бизнеса не только крупного, который объединяет РСПП, но и малого, и среднего», — сказал Путин.