Путин призвал бизнес не воспринимать санкции против России как временные меры

По словам российского президента, такая тактика теперь сопровождается не только регулярными угрозами ввести новые санкции, но и серийными разработками все новых санкционных пакетов. «Они не только регулярно угрожают России введением новых санкций, но и штампуют эти пакеты один за другим», — добавил он.