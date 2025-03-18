СМИ: потрясения торговой войны обрушили финансовый рынок Канады

Сводный индекс S&P/TSX на фондовой бирже Торонто достиг исторического максимума 30 января. Однако уже на следующий день он начал снижаться после того, как США анонсировали 25%-ные пошлин на все товары из Канады и Мексики. С тех пор индекс S&P/TSX упал примерно на 5%, сообщает Associated Press.



По данным агентства, финансовый сектор пострадал сильнее всего — падение составило 8,6%. Промышленный сектор сократился на 7,4%, в то время как энергетический сектор снизился на 5,4%.



Уровень инфляции в Канаде уже ниже 2%, и центральному банку страны будет проще справиться с ее ростом, сообщает Associated Press. Банк Канады недавно снизил процентную ставку овернайт на четверть пункта до 2,75%, что стало седьмым снижением ставки подряд.