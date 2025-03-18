Порок рентабельности: независимые НПЗ оказались на грани разорения

Российские независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), на чью долю приходится порядка 14 % рынка, вынуждены работать ниже порога рентабельности. Причины — отсутствие экспорта, сложности внутреннего ценообразования, рост стоимости логистики и высокая ключевая ставка. Представители компаний считают, что спасти ситуацию можно отменив запрет на экспорт и возврат НДС для непроизводителей топлива. Экспертный совет комитета Госдумы по энергетике намерен уже в марте провести заседание, посвященное проблемам независимых НПЗ. Эксперты полагают, что в данной ситуации целесообразно разработать и утвердить графики транспортировки нефтепродуктов на экспорт, что позволит обеспечить квотирование экспорта по конкретным НПЗ с учетом потребностей внутреннего рынка. В противном случае России может грозить дефицит сырья для химической отрасли и рост цен на моторное топливо.