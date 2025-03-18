«Поезд ушел», «тихая гавань» и возвращение бизнеса: о чем говорил Путин на съезде РСПП

Бизнес и санкции
Свое выступление президент начал с оценки санкций против России. Он напомнил, что в отношении страны ввели суммарно более 28 тысяч санкций — больше, чем общее количество санкций, введенных против всех остальных стран мира.
«Минфин посчитал, и я уверенно могу вам сказать, уверенно: 28 595 санкций в отношении физических и юридических лиц. Это больше, чем все санкции против всех стран», — сказал глава государства.
«Складывается впечатление, что и сами-то инициаторы [санкций] потеряли счет, сколько ограничений ввели и против кого», — добавил он.
При этом, по словам Путина, российский бизнес научился работать в условиях санкций со стороны коллективного Запада и сумел запустить альтернативные механизмы сотрудничества с теми зарубежными партнерами, которые хотят работать с Россией.
«За последние годы отечественный бизнес столкнулся с серьезными вызовами. В их числе мощное санкционное давление прежде всего, ограничения на международные расчеты и операции на внешних рынках. Эти и другие действия в целом подрывают свободу торговли и инвестиций в мировой экономике», — отметил президент.
Он также подчеркнул, что российский бизнес грамотно воспользовался уходом западных компаний, занял освободившиеся ниши.
«Уже говорил, что российский бизнес грамотно воспользовался этой возможностью, занял освободившиеся рыночные ниши, создавал рабочие места и посвятил немало времени и усилий развитию технологий», — сказал глава государства.
«Палки в колеса»
Путин добавил, что Запад не собирается больше стесняться и создавать «хоть какую-то видимость приличия», он открыто угрожает России новыми санкционными пакетами и «штампует их один за другим».
По мнению российского лидера, следует исходить из того, что санкции против РФ — это не «временные или точечные меры», а «механизм системного стратегического давления» на Россию.
«И как бы ни складывалась обстановка, какой бы ни была система международных отношений, у наших конкурентов всегда будет стремление сдержать нашу страну, ослабить ее экономические и технологические возможности», — подчеркнул российский лидер.
«Причем если раньше западные так называемые элиты пытались придать этому противодействию хоть какую-то видимость приличия, то сейчас им, похоже, стесняться этого не нужно, они не собираются стесняться. Они не только регулярно угрожают России введением новых санкций, но и штампуют эти пакеты один за другим», — отметил он.
По словам президента, западные страны найдут любой другой способ «вставить палки в колеса» и попытаться «поддавить» Россию даже в том случае, если появятся предложения ослабить или снять какие-то санкции против нее.
«Как прежде уже не будет»
Кроме того, сказал президент, рассчитывать на полную свободу в мировой торговле, платежах и перетоках капитала не стоит, как было прежде, уже не будет.
«Очевидно, и уже не раз говорил об этом, как было прежде — уже не будет. На полную свободу торговли, платежей и перетоков капитала надеяться не стоит. Как не приходится рассчитывать и на западные механизмы защиты прав инвесторов и предпринимателей», — пояснил глава государства.
По его словам, в мире раскручивается новая спираль экономического соперничества.
«Глобальная конкурентная борьба обострилась и приобретает все более изощренный и при этом непримиримый характер. Так, буквально на наших глазах раскручивается новая спираль экономического соперничества», — заявил Путин.
Кроме того, сказал он, страны, хранящие на Западе свои резервные фонды, озаботились дальнейшими перспективами этих средств.
«Фонды огромные, колоссальные, до небес выросли уже. Ну и чего? Они лежат где-то там, в таких, извините за мою тонкость, в “стремных” уже юрисдикциях. Что с ними делать? Что с ними будет? Все думают об этом. Все задумались, что будет с этими фондами, которые в банках западных хранятся», — пояснил российский лидер.
И такой сигнал, указал он, наблюдается по всей мировой экономике.
«Тихая гавань»
Говоря о ситуации в российской экономике, президент подчеркнул, что ее охлаждение неизбежно. А вот переохлаждение допустить нельзя.
Он напомнил, что об охлаждении экономики говорил Александр Николаевич Шохин. Президент подчеркнул, что здесь надо действовать аккуратно.
«То, что это неизбежно, это понятно. Это и правительство, и Центральный банк об этом говорили. В целом как бы договорились, надо, чтобы на практике все было как задумано, чтобы не было такого излишнего охлаждения, как в криокамере. Надо, чтобы потихонечку все было», — отметил глава государства.
Президент также указал, что экономика России должна сама стать «тихой гаванью». «Задача государства в значительной степени заключается в том, чтобы обеспечить интересы российского бизнеса, это правда. Но этой тихой гаванью должна быть экономика самой нашей страны, самой России, конечно, нам еще очень много нужно сделать», — пояснил он.
Помимо этого, Путин потребовал не допускать сильного сокращения темпов роста экономики России.
«Цифры известны, у Центробанка одни цифры, у правительства и у Минэкономразвития другие. Это не 4,1%, ну там 2−2,5%. Но нужно же сделать так, чтобы обрушения, лишней заморозки не было. Тонкая вещь. Но, надеюсь, это получится», — сказал он.
Кроме того, российский лидер потребовал сдержать инфляцию и обеспечить низкую безработицу в России.
«Важно избежать разбалансировки отдельных отраслей и перекосов ключевых макропараметров — важнейшая наша задача. В том числе необходимо сдержать инфляцию, обеспечить низкую безработицу. Это общая совместная задача и органов власти, и бизнеса не только крупного, который объединяет РСПП, но и малого, и среднего», — сказал Путин.
Он также дал совет — брать все лучшее у западных партнеров, но не копировать.
«Да, конечно, мы понимаем все преимущества наших, так называемых, западных партнеров — высокие технологии, организация производства. Все есть, это правда, они многого добились, надо к этому относиться с уважением и все лучшее брать, но не копировать», — сказал Путин.
«Поезд ушел»
Глава государства поднял вопрос, который особо волнует отечественный бизнес — возвращение ушедших компаний. Президент отметил, что желание вернуться в Россию высказали уже несколько компаний из-за рубежа, но в приоритете будут интересы отечественного бизнеса.
«Сейчас такие компании, которые ушли, собираются вернутся. Мы знаем об этом. <…> Но наши компании, которые оказались на их месте, находится на разных стадиях инвестиционного цикла. Кто-то уже произвел вложения, наладил производство, а кто-то находится только в начале проекта и разворачивает стройку, несмотря на высокую ставку. И, конечно, мы не имеем права подорвать эти планы, свести к нулю вложенные силы и средства, интересы российских компаний и их сотрудников. Для нас их интересы всегда будут в приоритете. Будем рассматривать вопрос о возвращении на наш рынок зарубежного бизнеса», — уточнил он.
Глава государства подчеркнул, что несколько западных компаний продолжали работать в России под другим брендом и к ним будут относиться с уважением.
«Хочу отметить — среди иностранных компаний, которые ушли из России под политическим давлением так называемых элит, есть те, кто сохранил персонал, технологии, передал управление российскому менеджменту. По сути, они продолжили работать на нашем рынке, но под другим брендом. Понимаем, что такие инвесторы многим рисковали, могли столкнуться с негативной реакцией со стороны своих правительств. Но они сделали самостоятельный и ответственный выбор. И, безусловно, мы этот выбор уважаем и с уважением будем относиться к таким нашим партнерам», — сказал Владимир Путин.
При этом он подчеркнул, что привилегий для западных компаний, возвращающихся в страну, не будет — «поезд ушел».
«Хотел бы еще раз повторить, мы никого не выгоняли, кто ушел с нашего рынка, тот сам принял такое решение. Под давлением элит своих стран, без давления — это уже неважно. В любом случае речь идет об опытных бизнесменах, которые просчитывали риски, понимали последствия своих действий. Если ниши западных компаний уже заняты российским бизнесом, то, как и говорил раньше, у нас в народе так говорят — “поезд ушел”. Привилегий и преференций для возвращающихся не будет», —отметил президент.
«Скромные деньги»
Глава государства добавил, что западный бизнес не сможет вернуться к работе на рынке РФ на тех же условиях, на которых ушел. Он попросил правительство внимательно следить за этой ситуацией и подобными сделками.
«Чтобы не получилось так, что собственники продали бизнес в России по бросовой цене, по сути оставили его на произвол судьбы, а теперь хотят выкупить актив обратно. Ну, за такие же скромные деньги, так не должно быть, так не бывает. Рыночная ситуация уже другая, компании окрепли, повысили свою капитализацию и стоят уже по-другому. Поэтому очевидно, что каждая такая сделка потребует отдельного тщательного рассмотрения», — сказал Путин.
Российский лидер также поручил правительству разработать процедуру возвращения бизнеса западных стран в Россию с гарантией добросовестного ведения дел.
«Я прошу правительство актуализировать перечень зарубежных компаний, которые прекратили работу в России, а также разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел в нашей стране, но этот процесс, конечно, должен быть максимально прозрачным», — подчеркнул президент.