Песков объяснил, почему встреча Путина с бизнесом будет закрытой

«Будет в закрытом режиме, как обычно Путин это делает, встреча с членами бюро РСПП. Это специально всегда проводится в закрытом режиме, чтобы и представители бизнеса, и представители власти могли свободно и откровенно обсуждать все проблемы, вопросы, которые есть на повестке дня», — указал он.