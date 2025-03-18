Передел мечтаний: доллар может опуститься до 80 рублей

Доллар может подешеветь до 80 рублей — но это продлится совсем недолго, считают опрошенные «Известиями» эксперты. На торгах 17 марта на фоне новостей о предстоящем разговоре президентов РФ и США российская валюта окрепла до максимальных значений с июня 2024-го. Курс сейчас сильно зависит от повестки — вслед за ней он и будет двигаться. Впрочем, пока и ситуация в российской экономике поддерживает укрепление нацвалюты, но фундаментальные факторы — сокращение импорта и рост доходов от продажи нефти — вряд ли сохранятся надолго. Когда рубль снова рискует перейти к ослаблению — в материале «Известий».