Банк России резко понизил официальные курсы валют на 19 марта

Так, курс доллара резко опустили более чем на два рубля с 84,3059 рубля до 81,5018 рубля.
Курс евро регулятор тоже понизил более чем на три рубля — с 90,8443 рубля до 87,5697 рубля.
Кроме того, Банк России снизил официальный курс юаня, более чем на 30 копеек — с 11,6000 рубля до 11,2232 рубля.
Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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