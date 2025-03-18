НБКИ: количество выданных потребкредитов в феврале снизилось на 4,6%

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Количество выданных потребительских кредитов в феврале 2025 года сократилось на 4,6% по сравнению с январем, составив 1,24 млн. Снижение выдачи потребкредитов в феврале возобновилось после небольшого роста в предыдущем месяце. При этом до января этого года показатель сокращался пять месяцев подряд, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.