НБКИ: количество выданных потребкредитов в феврале снизилось на 4,6%

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Количество выданных потребительских кредитов в феврале 2025 года сократилось на 4,6% по сравнению с январем, составив 1,24 млн. Снижение выдачи потребкредитов в феврале возобновилось после небольшого роста в предыдущем месяце. При этом до января этого года показатель сокращался пять месяцев подряд, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.
По данным НБКИ, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года выдача потребкредитов в феврале 2025 года снизилась еще существеннее — на 49,9% (в феврале 2024 года — 2,48 млн).
Наибольшее количество выданных потребкредитов в феврале 2025 года отмечено в Москве (83,4 тыс.), Московской области (71,8 тыс.), Краснодарском крае (51,9 тыс.), Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (46,7 тыс.), а также в Свердловской области (44,4 тыс.).
Среди 30 регионов РФ — лидеров по выдачи в данном сегменте розничного кредитования наиболее серьезная динамика снижения числа выданных потребкредитов зафиксирована в Воронежской (-7,6%), Волгоградской (-7,4%), Белгородской (-7,3%), Оренбургской (-6,9%) и Ростовской (-6,5%) областях. Единственным регионом из топ-30, в котором показатель в феврале текущего года не изменился, стала Омская область.
«После кратковременного перерыва в январе, в феврале 2025 года возобновилась тенденция по сокращению выдачи потребкредитов. Очевидно, что “охлаждение” рынка необеспеченного кредитования является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора. В настоящее время банки предоставляют потребкредиты прежде всего тем заемщикам, персональный кредитный рейтинг (ПКР) и показатель долговой нагрузки (ПДН) которых соответствует приемлемым значениям», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.