Мошенники начали использовать новую схему для обмана студентов

Злоумышленники убеждают жертв актуализировать данные на сайте университета, для чего запрашивают подтверждение учетной записи на «Госуслугах». Связавшись со студентом, мошенники через социальные сети отправляют ложную ссылку и предлагают помощь в авторизации, запрашивая пароль, утверждая, что логин у них уже есть.