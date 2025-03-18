Мошенники начали использовать новую схему для обмана студентов

Злоумышленники убеждают жертв актуализировать данные на сайте университета, для чего запрашивают подтверждение учетной записи на «Госуслугах». Связавшись со студентом, мошенники через социальные сети отправляют ложную ссылку и предлагают помощь в авторизации, запрашивая пароль, утверждая, что логин у них уже есть.
«В результате жертве может прийти официальная SMS от банка о том, что на ее имя открыт кредит», — отмечают специалисты.
Эксперты также предупреждают о всплеске случаев мошенничества от имени деканатов. В такой схеме, впервые выявленной в декабре 2024 года, преступники обзванивали студентов, зарегистрированных на платформе «Современная цифровая образовательная среда» Минобрнауки.
По словам специалистов, сейчас преступники используют подставные личности сотрудников деканатов, ректоратов или архивных служб, предлагая студентам пройти тестирование или подтвердить учетную запись на «Госуслугах» для продолжения обучения.
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