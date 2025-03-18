Минфин подготовит предложения по «большой приватизации»

«У нас будет предложение по “большой приватизации”. На наш взгляд, сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня в 2025 году. Предстоит утвердить новые стратегии развития госкомпаний, чтобы повысить их вовлечение в достижение национальных целей», — сказал он.