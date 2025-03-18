Минэнерго разработало антикризисную программу для угольщиков с мерами поддержки

В проекте энергостратегии РФ до 2050 года, которая есть в распоряжении ТАСС, говорилось, что страна ставит цель нарастить долю российского экспорта в международной торговле углем с 14,5% в 2023 году до 15−23% в 2036 году и 25−30% к 2050 году.