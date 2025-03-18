Минэнерго разработало антикризисную программу для угольщиков с мерами поддержки

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Министр энергетики Сергей Цивилев представил проект антикризисной программы угольной промышленности РФ, предполагающей финансовую и налоговую поддержку отрасли, следует из сообщения министерства.
«Программа предполагает реализацию комплекса мер, направленных на совершенствование логистических процессов, развитие международного сотрудничества, поддержку угледобывающих регионов и моногородов. Кроме того, в программу входят предложения в части финансовой и налоговой поддержки угольной отрасли, а также доработка правового регулирования в области экологической безопасности», — говорится в сообщении по итогам выездного совещания по угольной промышленности. В совещании приняли участие главы угледобывающих регионов, представители угольных компаний, федеральных ведомств, ОАО «РЖД» и отраслевого сообщества.
Одной из основных задач программы является сохранение объемов экспорта угольной продукции и привлечение в отрасль инвестиций, необходимых для обеспечения добычи угля, важное значение имеет и сохранение трудовых коллективов угольных предприятий, подчеркивает министерство.
«Мы обязаны сделать все, чтобы угольная отрасль в России развивалась. Сейчас мы готовимся к завершению согласования энергетической стратегии РФ до 2050 года, согласно которой наша планка добычи угля составляет не ниже 600 млн тонн в год», — сказал Цивилев.
Он уточнил, что итоговую версию программы направят на рассмотрение комиссии по экономическим вопросам правительства РФ после учета предложений отраслевого сообщества, государственных ведомств и региональных властей.
В проекте энергостратегии РФ до 2050 года, которая есть в распоряжении ТАСС, говорилось, что страна ставит цель нарастить долю российского экспорта в международной торговле углем с 14,5% в 2023 году до 15−23% в 2036 году и 25−30% к 2050 году.