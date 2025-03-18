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МЭР: российская экономика продолжает расти, но темпы замедляются

Глава ведомства Максим Решетников назвал задачей номер один поддержать инвестиционный ритм.

Источник: Freepik

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российская экономика продолжает расти, но темпы роста замедляются. Задача номер один — поддержать инвестиционный ритм, заявил на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Экономика продолжает расти, но темпы замедляются. Сокращается объем заказов у бизнеса. Ужесточение денежно-кредитной политики и высокий “ключ” ведут к сжатию кредитования, сдерживанию инвестиций», — сказал он, подчеркнув, что сейчас задача номер один — поддержать инвестиционный ритм.