МЭР: российская экономика продолжает расти, но темпы замедляются

«Экономика продолжает расти, но темпы замедляются. Сокращается объем заказов у бизнеса. Ужесточение денежно-кредитной политики и высокий “ключ” ведут к сжатию кредитования, сдерживанию инвестиций», — сказал он, подчеркнув, что сейчас задача номер один — поддержать инвестиционный ритм.