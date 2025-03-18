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Мантуров: бизнес РФ на системном уровне сохраняет финансовую устойчивость

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российский бизнес на системном уровне сохраняет финансовую стабильность, по отдельным очагам напряженности есть комплекс решений для купирования рисков. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Источник: Freepik

По его словам, правительство РФ постоянно отслеживает состояние компаний реального сектора через систему мониторинга и адресную работу с предприятиями.

«На системном уровне бизнес сохраняет финансовую устойчивость. Мы видим и знаем про отдельные очаги напряженности. Уже есть комплекс решений для купирования таких локальных рисков. Если у РСПП будут дополнительные предложения, готовы оперативно их отрабатывать», — сказал он.

Как отметил Мантуров, необходимо задействовать все возможности для форсирования технологического и промышленного потенциала. «При этом, конечно, мы вынуждены исходить из объективного состояния делового климата и бюджетной системы. Сейчас, вы отлично знаете, есть ряд факторов, которые создают риски замедления инвестиционной активности», — подчеркнул вице-премьер.

В таких условиях в каждой отрасли нужно приоритезировать проекты технологического суверенитета, а на критических из них сконцентрировать меры господдержки. Но при этом необходимо иметь «под рукой» проекты второй очереди, чтобы их можно было быстро запускать при улучшении экономической конъюнктуры.