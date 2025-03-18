Мантуров: бизнес РФ на системном уровне сохраняет финансовую устойчивость

В таких условиях в каждой отрасли нужно приоритезировать проекты технологического суверенитета, а на критических из них сконцентрировать меры господдержки. Но при этом необходимо иметь «под рукой» проекты второй очереди, чтобы их можно было быстро запускать при улучшении экономической конъюнктуры.