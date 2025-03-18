Мантуров: бизнес РФ на системном уровне сохраняет финансовую устойчивость

По его словам, правительство РФ постоянно отслеживает состояние компаний реального сектора через систему мониторинга и адресную работу с предприятиями.
«На системном уровне бизнес сохраняет финансовую устойчивость. Мы видим и знаем про отдельные очаги напряженности. Уже есть комплекс решений для купирования таких локальных рисков. Если у РСПП будут дополнительные предложения, готовы оперативно их отрабатывать», — сказал он.
Как отметил Мантуров, необходимо задействовать все возможности для форсирования технологического и промышленного потенциала. «При этом, конечно, мы вынуждены исходить из объективного состояния делового климата и бюджетной системы. Сейчас, вы отлично знаете, есть ряд факторов, которые создают риски замедления инвестиционной активности», — подчеркнул вице-премьер.
В таких условиях в каждой отрасли нужно приоритезировать проекты технологического суверенитета, а на критических из них сконцентрировать меры господдержки. Но при этом необходимо иметь «под рукой» проекты второй очереди, чтобы их можно было быстро запускать при улучшении экономической конъюнктуры.