Китай в городе: цены на смартфоны из КНР снизились до 20%

О том, что вендоры из КНР рассматривают предполагаемое возобновление поставок Samsung на российский рынок и начало полноценной рекламной кампании как один из рисков, говорит и близкий к одному из них источник. С этим согласен и Эльдар Муртазин. Возможное развитие событий действительно стимулирует вендоров снижать цены и увеличивать маркетинговые бюджеты, отметил он. Но Samsung не единственная и не основная причина такой активности, уточнил эксперт. Сейчас российский рынок электроники действительно стагнирует из-за неблагоприятной макроэкономической ситуации, а конкуренция между вендорами из КНР очень сильна, поэтому увеличение инвестиций в продвижение с их стороны логично, полагает он.