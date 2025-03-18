Регионы пересмотрели диапазоны тарифа на электроэнергию для населения

Подавляющая доля полезного отпуска домохозяйств будет оплачена по субсидируемому тарифу, поэтому «перекрестка» в 2025 году вырастет более чем на 10% и предварительно превысит 330 млрд руб., что станет рекордом, утверждает аналитик. По его подсчетам, в третий диапазон электропотребления укладывалось только 4,7% полезного отпуска бытовых потребителей, или 0,53% лицевых счетов. Граница первого диапазона, добавляет Сергей Сасим, в 19 раз превышает средний по стране показатель электропотребления домохозяйств в 2500 кВт•ч в год, или 206 кВт•ч в месяц. «В таких условиях добиться снижения перекрестного субсидирования и снизить бытовой майнинг невозможно, нужно хотя бы минимизировать потребление по первому диапазону», — считает он. По мнению аналитика, система дифференциации будет усовершенствована, если размер диапазонов будет коррелировать с темпами сокращения перекрестного субсидирования в регионе.