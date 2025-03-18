Каким будет курс рубля 19 марта 2025 года: прогноз эксперта

Рубль не теряет уверенности. Доллар на межбанковском рынке сегодня уходил ниже 81, юань на Мосбирже приближался к 11,13 ₽ Рынок рассчитывает на прогресс в переговорах РФ и США, в том числе по итогам сегодняшней беседы президентов двух стран. Геополитический аспект важен с точки зрения процессов оттока-притока капитала, и последние дипломатические подвижки, вероятно, играют на повышение интереса иностранных инвесторов к рублевым активам. Помимо геополитики на курс оказывают влияние экспортно-импортные потоки: экспорт еще пожинает плоды высокой стоимости нефти начала года, а импорт только начал восстанавливаться после сезонного спада. В середине недели ждем доллар на уровне 80−85, юань — 11−11,6.