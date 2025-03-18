Каким будет курс рубля 19 марта 2025 года: прогноз эксперта

Надежды на прогресс в диалоге России и США, рост нефтяных цен и новые ценовые рекорды золота обусловили доминирование покупателей. Подъем сдерживался укреплением рубля, особенно заметно нацвалюта укреплялась по отношению к доллару.
На внешних рынках ситуация была достаточно спокойной. Из важных статданных дня отметим мартовский индекс экономических настроений еврозоны от ZEW, который вырос до 39,8 п., но не дотянул до прогнозных 43,6 п., и февральские данные по новостройкам и объему промышленного производства в США., превысившие ожидания.
Завтра ключевым событием на внешнем контуре будет заседание ФРС, оно состоится уже после закрытия российского рынка. Полагаем, что в этот раз из-за усиления инфляции и инфляционных ожиданий Федрезерв может оставить процентные ставки без изменений — на уровне 4,25−4,5%. Евростат в середине недели обнародует данные по темпам роста потребительских цен за февраль (ИПЦ).
Росстат в среду вечером опубликует данные по недельной инфляции, к ним может быть приковано особое внимание, учитывая предстоящее в пятницу заседание ЦБ по ключевой ставке. Важных корпоративных новостей не ожидается. Прогноз по индексу МосБиржи на 19 марта — 3175−3325 п.
Рубль не теряет уверенности. Доллар на межбанковском рынке сегодня уходил ниже 81, юань на Мосбирже приближался к 11,13 ₽ Рынок рассчитывает на прогресс в переговорах РФ и США, в том числе по итогам сегодняшней беседы президентов двух стран. Геополитический аспект важен с точки зрения процессов оттока-притока капитала, и последние дипломатические подвижки, вероятно, играют на повышение интереса иностранных инвесторов к рублевым активам. Помимо геополитики на курс оказывают влияние экспортно-импортные потоки: экспорт еще пожинает плоды высокой стоимости нефти начала года, а импорт только начал восстанавливаться после сезонного спада. В середине недели ждем доллар на уровне 80−85, юань — 11−11,6.
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