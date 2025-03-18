Эксперт рассказала, как изменятся цены на продукты с 1 апреля 2025 года

«Продукты питания могут подорожать на 8−12% в годовом выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года», — сказала она.
Так, по словам эксперта, молоко может стать дороже на 10−15%, говядина — на 12%, свинина — на 10%. В случае дефицита импорта фрукты и овощи могут вырасти в цене на 15−20%. При этом, подчеркнула она, подорожание будет временным — летом фрукты и овощи будут дешеветь.
Как отметила Люза Байгузина, на изменение цен могут повлиять несколько факторов. Так, к росту стоимости продуктов может привести инфляция. Кроме того, большое значение имеет увеличение цен на сырье, включая зерно, энергоносители и другие компоненты, может понуждать производителей увеличивать цены на конечную продукцию.
«Основные экономические принципы спроса и предложения также действуют на рынок продуктов. Если спрос на определенные продукты растет, например, из-за моды на здоровое питание, но предложение не успевает за ним, цены могут вырасти», — добавила экономист.
Снизить стоимость продуктов может применение новых технологий в производстве и хранении. Однако первоначальные вложения в закупку предприятиями таких технологий может привести к удорожанию продукции, пусть и на какое-то ограниченное время, заключила эксперт.
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