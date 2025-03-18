Эксперт рассказала, как изменятся цены на продукты с 1 апреля 2025 года

Так, по словам эксперта, молоко может стать дороже на 10−15%, говядина — на 12%, свинина — на 10%. В случае дефицита импорта фрукты и овощи могут вырасти в цене на 15−20%. При этом, подчеркнула она, подорожание будет временным — летом фрукты и овощи будут дешеветь.