Госдолг РФ вырос за 2024 г. почти на 3,5 трлн руб. и достиг 29 трлн рублей

Внешний госдолг РФ по состоянию на первое января 2025 года составил 52,109 млрд долларов США, или 49,9 млрд евро (82,7% верхнего предела государственного внешнего долга Российской Федерации в размере 63 млрд долларов, или 88,1% верхнего предела внешнего госдолга РФ в размере 56,7 млрд евро) и уменьшился на 1,2 млрд долларов (увеличился на 1,7 млрд евро), или на 2,3% (3,6%) по сравнению с объемом на первое января прошлого года (53,3 млрд долларов).