Глава РФПИ назвал Илона Маска «уникальным» и анонсировал встречу с ним

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев анонсировал возможные переговоры с Илоном Маском, сообщает корреспондент РБК.
По словам главы РФПИ, встреча может состояться в ближайшее время и станет площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития технологий и будущего человечества. Он назвал американского предпринимателя уникальным лидером, нацеленным на то, чтобы человечество двигалось вперед.
«Я думаю, что обсуждения с Маском будут в ближайшее уже время. Его фокус на том, что созидательно мы должны двигаться вперед, безусловно, мы это видим, ценим, и он безусловно один из величайших лидеров современности», — заявил Дмитриев.
15 марта глава РФПИ предложил Маску организовать российско-американскую экспедицию на Марс в 2029 году. «Наши умы и технологии должны служить славе человечества, а не его уничтожению», — написал Дмитриев в X.
Ранее Маск объявил о планах отправить к Марсу корабль Starship с человекоподобным роботом Optimus в 2026 году. По его словам, успешная посадка может открыть путь к высадке людей на Марс в 2029-м, хотя более вероятный срок — 2031 год.
Исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев отметил, что перед полетами к Марсу необходимо освоить Луну, назвав ее «промежуточным шагом» в межпланетных исследованиях.