FT: Alphabet решила приобрести компанию по кибербезопасности Wiz за $30 млрд

Alphabet хотела приобрести Wiz за $23 млрд в прошлом году, однако переговоры сорвались после того, как некоторые директора и инвесторы компании по кибербезопасности стали беспокоиться о препятствиях, связанных с антимонопольным законодательством. Теперь Alphabet вернулась с предложением, превышающим $30 млрд долларов, проинформировал один из источников.