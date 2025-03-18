FT: Alphabet решила приобрести компанию по кибербезопасности Wiz за $30 млрд

По информации издания, покупка «одного из самых быстрорастущих стартапов в области программного обеспечения может стать крупнейшей сделкой в истории поискового гиганта».
Alphabet хотела приобрести Wiz за $23 млрд в прошлом году, однако переговоры сорвались после того, как некоторые директора и инвесторы компании по кибербезопасности стали беспокоиться о препятствиях, связанных с антимонопольным законодательством. Теперь Alphabet вернулась с предложением, превышающим $30 млрд долларов, проинформировал один из источников.
Новый раунд переговоров по поводу соглашения продолжается, и оно может быть заключено в ближайшее время. Поглощение Wiz, по оценке экспертов, вошло бы в число крупнейших сделок года и, вероятно, подверглось бы проверке со стороны Федеральной торговой комиссии США, следящей за соблюдением антимонопольного законодательства.
Основанная выпускниками элитного подразделения киберразведки Израиля в 2020 году и теперь базирующаяся в США Wiz предоставляет услуги кибербезопасности для облачных сервисов. Компания является одним из самых быстрорастущих стартапов в области программного обеспечения всех времен, извлекая выгоду из всплеска продаж, поскольку компании все чаще переводят свои операции в облако.
Alphabet стремится увеличить доходы от облачных вычислительных сервисов, чтобы компенсировать зависимость от доходов в сфере поисковой рекламы. Облачный сервис Google Cloud занимает третью позицию по доле на мировом рынке в этой сфере (около 12%), уступая Microsoft Azure (21%) и лидеру Amazon Web Services (около 30%), напоминает FT.