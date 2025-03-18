Эксперт спрогнозировал последствия золота по 3000 долларов для других металлов

Он напомнил, что за прошлый год котировки золота выросли на 27,2%. За то же время стоимость серебра выросла на соизмеримую величину — 21,5%. А с начала 2025 года серебро показало опережающий подъем по сравнению с золотом — металлы подорожали на 17% и 13% соответственно.