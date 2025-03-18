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Эксперт спрогнозировал последствия золота по 3000 долларов для других металлов

Стоимость золота 14 марта перешагнула отметку в 3000 долларов за тройскую унцию — на 13:15 мск она достигала 3 017,11 долларов. О том, как подорожание золота повлияет на другие драгоценные металлы, Финансам Mail рассказал Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Он напомнил, что за прошлый год котировки золота выросли на 27,2%. За то же время стоимость серебра выросла на соизмеримую величину — 21,5%. А с начала 2025 года серебро показало опережающий подъем по сравнению с золотом — металлы подорожали на 17% и 13% соответственно.

При этом, отметил Александр Потавин, серебро — это, прежде всего, промышленный металл, хотя его цена и имеет корреляцию с золотом.

«На фоне благоприятных перспектив в экономике на этот год, те отрасли, которые в основном потребляют серебро (солнечная энергетика, электроника, медицина, технологии связи 5G) демонстрируют растущий спрос на этот металл. Мы допускаем, что в 2025 г. рынок серебра останется дефицитным и цена может подняться в районе 35 долларов за тройскую унцию», — сказал аналитик.

Он добавил, что платина, тоже промышленный металл, не имеет корреляции с золотом. Но, если по золоту и серебру прослеживается среднесрочный растущий тренд, платина тоже растет в цене за счет повышения спроса со стороны ювелиров, как альтернатива этим двум драгметаллам, заключил Александр Потавин.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».