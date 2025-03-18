Эксперт спрогнозировал последствия золота по 3000 долларов для других металлов

Он напомнил, что за прошлый год котировки золота выросли на 27,2%. За то же время стоимость серебра выросла на соизмеримую величину — 21,5%. А с начала 2025 года серебро показало опережающий подъем по сравнению с золотом — металлы подорожали на 17% и 13% соответственно.
При этом, отметил Александр Потавин, серебро — это, прежде всего, промышленный металл, хотя его цена и имеет корреляцию с золотом.
«На фоне благоприятных перспектив в экономике на этот год, те отрасли, которые в основном потребляют серебро (солнечная энергетика, электроника, медицина, технологии связи 5G) демонстрируют растущий спрос на этот металл. Мы допускаем, что в 2025 г. рынок серебра останется дефицитным и цена может подняться в районе 35 долларов за тройскую унцию», — сказал аналитик.
Он добавил, что платина, тоже промышленный металл, не имеет корреляции с золотом. Но, если по золоту и серебру прослеживается среднесрочный растущий тренд, платина тоже растет в цене за счет повышения спроса со стороны ювелиров, как альтернатива этим двум драгметаллам, заключил Александр Потавин.
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