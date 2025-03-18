Эксперт раскрыл, как банки будут реагировать на 48-часовую заморозку переводов

«Если банк замечает странный перевод, он временно приостанавливает зачисление средств на счет получателя, чтобы проверить операцию. Это экстренная мера, которая не дает мошенникам быстро увести средства, особенно через цепочки подставных счетов. Без заморозки деньги жертвы часто уходят безвозвратно, если банк отправителя не успел среагировать, а тут появляется шанс их вернуть», — пояснила она свою позицию.