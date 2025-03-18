Эксперт раскрыл, как банки будут реагировать на 48-часовую заморозку переводов

Эксперт считает инициативу Национального совета финансового рынка о заморозке подозрительных переводов на срок от 24 до 48 часов разумным шагом в качестве борьбы с мошенничеством.
«Если банк замечает странный перевод, он временно приостанавливает зачисление средств на счет получателя, чтобы проверить операцию. Это экстренная мера, которая не дает мошенникам быстро увести средства, особенно через цепочки подставных счетов. Без заморозки деньги жертвы часто уходят безвозвратно, если банк отправителя не успел среагировать, а тут появляется шанс их вернуть», — пояснила она свою позицию.
Но есть нюанс: для эффективности заморозки важно точно выявлять подозрительные операции. Ошибочные блокировки обычных платежей — переводов друзьям или оплаты покупок — вызовут недовольство клиентов.
Как это будет работать
Реализовать заморозку средств можно, опираясь на существующие банковские системы. «Банки уже используют программы для анализа операций в реальном времени: проверяют источник перевода, частоту операций, соответствие привычному поведению клиента. Если что-то настораживает — например, крупный перевод на новый счет, — система сигнализирует и ставит флажок», — отметила Екатерина Едемская.
Технически, реализация заморозки не требует создания чего-то с нуля, доработка систем для передачи сигнала второму банку займет всего несколько месяцев, если использовать существующую инфраструктуру.
Однако быстрое внедрение требует согласования единых правил между ЦБ и банками, например, кто будет нести ответственность за ошибочные заморозки.
Существует еще одно препятствие: банкам придется тратить больше ресурсов на проверку операций, а это дополнительные затраты. Но если учесть, что в 2024 году мошенники украли 27,5 миллиарда рублей, то даже частичное сокращение потерь окупит усилия.
В целом, заморозка — это инструмент, способный сократить мошенничество на 10−15%, если оценивать по числу успешных атак или по объему средств. Чтобы усилить эффект, важно обучать людей не попадаться на уловки мошенников, которые выманивают данные, притворяясь сотрудниками банков.
«Необходимо активнее продвигать информирование о новых схемах мошенников. Тогда доля предотвращенных случаев может достичь 20−25%», — подчеркнула собеседница.
Точные результаты будут ясны только на практике, но чем осведомленнее люди, тем меньше шансов у мошенников, а заморозка может стать дополнительным барьером, спасающим миллиарды рублей и тысячи кошельков, резюмировала эксперт.
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