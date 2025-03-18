Цыбульский: интерес к Арктике позволит развивать экономику макрорегиона

«Вернувшийся интерес к Арктике сегодня очень сильно разгоняет промышленно-экономический интерес к этому макрорегиону. Получается, что здесь разнонаправленные тренды. С одной стороны — люди, которые уехали из Арктической зоны, и базовый объем рабочей силы серьезно снизился, именно молодых людей работоспособного возраста. С другой стороны — растущий интерес к освоению Арктики сегодня очень сильно увеличивает потребность в этой рабочей силе. Поэтому сейчас надо понимать, как этот баланс найти», — сказал он.