Цыбульский: интерес к Арктике позволит развивать экономику макрорегиона

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Возрождение интереса к Арктической зоне РФ усиливает промышленно-экономический потенциал макрорегиона, но для его реализации необходимо привлечение кадров. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель комиссии Госсовета по направлению «Международная кооперация и экспорт», губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
«Вернувшийся интерес к Арктике сегодня очень сильно разгоняет промышленно-экономический интерес к этому макрорегиону. Получается, что здесь разнонаправленные тренды. С одной стороны — люди, которые уехали из Арктической зоны, и базовый объем рабочей силы серьезно снизился, именно молодых людей работоспособного возраста. С другой стороны — растущий интерес к освоению Арктики сегодня очень сильно увеличивает потребность в этой рабочей силе. Поэтому сейчас надо понимать, как этот баланс найти», — сказал он.
Цыбульский отметил, что в Архангельской области уровень безработицы составляет 0,8%. «Это абсолютно дефицитный с точки зрения рабочих рук рынок. Ежегодно те [инвестиционные] проекты, которые вводятся, требуют от 50 до 70 тыс. человек ежегодно дополнительно в экономику», — пояснил губернатор.
По его словам, для привлечения молодежи в арктические регионы необходимо создать новые образовательные учреждения. «[Нужно] увеличивать объем выпусков студентов, привлекать молодых ученых, талантливых ребят, которые бы приезжали работать на производство. Я осознанно говорю именно про молодых талантливых ученых, ребят с высшим образованием, потому что экономика освоения Севера становится все более и более высокотехнологичной», — добавил председатель комиссии Госсовета.