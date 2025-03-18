Bloomberg: Россия завлекает покупателей арктического газа скорым снятием санкций США

Из-за санкций США предприятие «Арктик СПГ-2» стоимостью более 21 млрд долларов, возглавляемое ПАО «Новатэк», в прошлом году остановило производство. Российские СПГ-танкеры, попавшие под санкции, — примерно десять судов по сравнению с сотнями танкеров для перевозки нефти и сопутствующих товаров — простаивают уже несколько месяцев, поскольку покупатели воздерживаются от поставок, передает агентство.
Как сообщили Bloomberg анонимные источники, знакомые с ходом переговоров, Трамп в конечном итоге отменит санкции, договорившись с Путиным о прекращении конфликта на Украине.
Официальные лица «Новатэка» и «Арктик СПГ 2» пока не прокомментировали ситуацию. Белый дом также не ответил на запрос Bloomberg о комментариях.
«Рынок уже некоторое время предполагал, что это станет частью соглашения по Украине, но я пока не зафиксировал ничего такого, что свидетельствовало бы о снятии санкций против России в отношении СПГ», — сказал Кьелль Эйкланд, управляющий директор Eikland Energy AS. — «Я не верю, что какой-либо потенциальный покупатель будет рисковать, вместо того, чтобы дождаться официального снятия санкций».
Для завода «Арктик СПГ-2» следующая возможность экспортировать топливо появится, когда лед вокруг объекта сойдет в летние месяцы — самое раннее в конце мая, подсчитал Эйкланд.