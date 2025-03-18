Bloomberg: Россия завлекает покупателей арктического газа скорым снятием санкций США

«Рынок уже некоторое время предполагал, что это станет частью соглашения по Украине, но я пока не зафиксировал ничего такого, что свидетельствовало бы о снятии санкций против России в отношении СПГ», — сказал Кьелль Эйкланд, управляющий директор Eikland Energy AS. — «Я не верю, что какой-либо потенциальный покупатель будет рисковать, вместо того, чтобы дождаться официального снятия санкций».