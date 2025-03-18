Работа по патенту и подготовка декларации по УСН: бесплатные налоговые сервисы

Точно в срок и по новой форме
С 2025 года предприниматели, использующие УСН, должны сдавать отчетность за 2024 год по обновленной форме. Срок сдачи декларации за 2024 год для организаций — до 25 марта 2025 года, а для ИП — не позднее 25 апреля 2025 года. Онлайн-сервис «Подготовка налоговой декларации по УСН» поможет составить декларацию в соответствии с новыми требованиями без ошибок и избежать задержек.
Чтобы сформировать налоговую декларацию, необходимо авторизоваться на портале МБМ и заполнить форму на странице сервиса, указав ИНН своей компании или ИП, объект налогообложения в рамках УСН («Доходы» или «Доходы, уменьшенные на расходы»), данные о полученных доходах и далее, в зависимости от объекта обложения, либо данные о расходах за прошедший год, либо данные о страховых взносах и торговом сборе (при наличии).
Расчет налога и компоновку налоговой декларации онлайн-сервис сделает сам. Пользователю отправят полностью заполненную декларацию в течение суток (следует учитывать только рабочие дни) на электронную почту. Предпринимателю останется только подписать декларацию и подать её в налоговую службу.
Выбрать с выгодой
Онлайн-сервис «Подбор режима налогообложения» поможет начинающим предпринимателям выбрать оптимальную налоговую систему. Нужно ответить всего на несколько вопросов о характере и профиле будущего бизнеса. Сервис проанализирует ответы и предложит подходящий режим налогообложения, который позволит вести дело с большей выгодой.
Перейти на патент
С помощью спецпроекта «Патентная система налогообложения» можно узнать о преимуществах этого льготного налогового режима и перейти на него.
На странице спецпроекта работает онлайн-калькулятор, позволяющий рассчитать стоимость патента.
Кроме этого, здесь же можно сформировать заявление на получение патента и направить его в Федеральную налоговую службу. Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете на портале mbm.mos.ru и заполнить анкету.
Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», входящего в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы, помогает людям открывать и развивать свое дело в столице. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать о финансовых и нефинансовых мерах государственной поддержки.
Для предпринимателей проводят бесплатные обучающие и деловые мероприятия: форумы, семинары, тренинги, конференции, которые помогают повысить профессиональные компетенции и найти единомышленников.
Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса и более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей в Москве также можно на сайте МБМ: mbm.mos.ru и по телефону: