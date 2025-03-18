Работа по патенту и подготовка декларации по УСН: бесплатные налоговые сервисы

С 2025 года предприниматели, использующие УСН, должны сдавать отчетность за 2024 год по обновленной форме. Срок сдачи декларации за 2024 год для организаций — до 25 марта 2025 года, а для ИП — не позднее 25 апреля 2025 года. Онлайн-сервис «Подготовка налоговой декларации по УСН» поможет составить декларацию в соответствии с новыми требованиями без ошибок и избежать задержек.