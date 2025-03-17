Защита обжаловала решение о взыскании с экс-владельцев «Макфы» 19,7 млрд рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 17 марта. /ТАСС/. Защита бывших владельцев компании «Макфа» обжаловала решение о взыскании с них по иску Генпрокуратуры РФ дивидендов, распределенной прибыли и займов, полученных с 2002 по 2024 год. Об этом сообщил адвокат Игорь Трунов в своем Telegram-канале.
«В Челябинский областной суд поданы апелляционные жалобы на решение Центрального суда Челябинска от 23 января по иску Генпрокуратуры об изъятии у бывших владельцев компании “Макфа” дивидендов, распределенной прибыли и займов, которые были получены ими с 2002 по 2024 год», — написал он.
23 января Центральный районный суд Челябинска полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал с бывших владельцев «Макфы» свыше 19,7 млрд рублей дивидендов, распределенной прибыли и займов, полученных с 2002 по 2024 год.
Центральный районный суд Челябинска 8 мая 2024 года полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства имущества компании «Макфа» и ряда физических и юридических лиц. Всего ответчиками по иску выступают более 30 юридических лиц и свыше 10 физических лиц, в том числе «Смак», «Новая пятилетка», «Первый хлебокомбинат», «Эм джи си интернэшнл Б. В.», «Арком», Мишкинский комбинат хлебопродуктов, «Родник», Александр, Валерий, Михаил и Наталья Юревичи, Владилен Фуфаров и другие. По информации адвоката одного из ответчиков, сумма иска составляет около 46 млрд рублей.
Исковые требования Генпрокуратуры основывались на нарушении положений ст. 13 (ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения) и ст. 14 (ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения) федерального закона «О противодействии коррупции».