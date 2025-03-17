Юрист разъяснил, могут ли вычесть долги по кредиту из пенсии

«Согласно статье 99 закона “Об исполнительном производстве” размер взыскания не может превышать 50% от дохода должника, за исключением ряда случаев, например алиментов или возмещения вреда здоровью. Если пенсионер самостоятельно оформил договор потребительского кредита и указал свой пенсионный счет для списания платежей, банк вправе производить автоматическое списание, если это предусмотрено условиями соглашения», — отметил Русяев.