Юрист разъяснил, могут ли вычесть долги по кредиту из пенсии

Как пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru, пенсия в данном случае классифицируется как личный доход гражданина, что позволяет взыскивать средства либо в автоматическом порядке, либо на основании судебного решения.
Специалист дал разъяснения относительно порядка взыскания долгов с пенсионеров, сославшись на нормы законодательства.
«Согласно статье 99 закона “Об исполнительном производстве” размер взыскания не может превышать 50% от дохода должника, за исключением ряда случаев, например алиментов или возмещения вреда здоровью. Если пенсионер самостоятельно оформил договор потребительского кредита и указал свой пенсионный счет для списания платежей, банк вправе производить автоматическое списание, если это предусмотрено условиями соглашения», — отметил Русяев.
По его словам, в иных ситуациях взыскание возможно только через судебное разбирательство. В таких случаях кредитор должен получить исполнительный лист, обеспечивающий законность удержаний.
При этом суд, как подчеркнул юрист, обращает внимание на социальное положение должника, включая единственный источник дохода.
«В отдельных случаях суд может признать взыскание невозможным, если размер пенсии настолько мал, что после удержания она окажется ниже прожиточного минимума. По итогу сам факт наличия кредита не означает автоматического списания средств с пенсионного счета», — уточнил Русяев.
Он также добавил, что при наличии задолженности и соответствующего судебного решения удержания могут производиться, однако исключительно в пределах установленных законом норм с учетом индивидуальных обстоятельств.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».