WSJ: компании США инвестируют в израильские стартапы в интересах Пентагона

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Венчурные компании США, вкладывающие деньги в американские оборонные стартапы, стали инвестировать в военные технологические компании Израиля, которые появились после начала боевых действий в секторе Газа и Ливане. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
По данным издания, движущей силой таких капиталовложений стало убеждение, что израильские компании будут все активнее конкурировать за контракты в США и европейских странах, где военные расходы, как ожидается, возрастут в ближайшие годы. В частности, израильский стартап Kela, занимающийся разработкой программного обеспечения, недавно получил инвестиции в размере $39 млн от двух крупнейших американских венчурных компаний, работающих на оборонном рынке, а также от инвестиционного подразделения Центрального разведывательного управления США.
Израильские власти надеются, что благодаря американским и другим инвестициям в сектор оборонных технологий в стране появится больше подобных крупных компаний. В настоящее время в Израиле в этой сфере доминируют такие компании, как Elbit Systems, Israel Aerospace Industries и Rafael Advanced Defense Systems.
Минобороны Израиля ранее заявило о выделении технологическим стартапам $500 млн на разработку беспилотных аппаратов и других систем. По свидетельству СМИ, кризис на Украине и другие вооруженные конфликты в мире, несмотря на критику операции в секторе Газа, привели к резкому росту интереса к израильским оборонным технологиям. В связи с этим армия Израиля запустила специальную программу поддержки перспективных разработок. Минобороны в настоящее время сотрудничает с 270 стартапами, 100 из них принимают непосредственное участие в программе.