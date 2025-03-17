WSJ: компании США инвестируют в израильские стартапы в интересах Пентагона

Минобороны Израиля ранее заявило о выделении технологическим стартапам $500 млн на разработку беспилотных аппаратов и других систем. По свидетельству СМИ, кризис на Украине и другие вооруженные конфликты в мире, несмотря на критику операции в секторе Газа, привели к резкому росту интереса к израильским оборонным технологиям. В связи с этим армия Израиля запустила специальную программу поддержки перспективных разработок. Минобороны в настоящее время сотрудничает с 270 стартапами, 100 из них принимают непосредственное участие в программе.