Вступает в силу запрет ЕС на доступ к SWIFT нескольких российских банков

Совет ЕС в конце февраля ввел в действие 16-й по счету санкционный список, куда вошли как экономические, так и персональные ограничения.
Согласно данным документа, опубликованного в официальном журнале ЕС, в список организаций, которым запретили доступ к SWIFT, вошли: банк «Ак Барс», банк «Уралсиб», «Банк Точка», «Национальный резервный банк», Росэксимбанк, «Банк Синара», Примсоцбанк, ББР, Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный конструктор», небанковская кредитная организация «Петербургский расчетный центр», Кузнецкбизнесбанк, «МБ Банк» и банк «Кубань кредит».
В пресс-службе «Банка Точка» РИА Новости сообщили, что отключение от SWIFT не повлияет на работу банка. «Трансграничные платежи для клиентов “Точки” доступны и без этой системы. Сейчас все трансграничные платежи проходят по альтернативным каналам и, преимущественно, в национальных валютах. Кроме того, наши клиенты, работающие с зарубежными контрагентами, могут пользоваться альтернативными способами расчётов через иностранные юрисдикции», — добавили в сообщении.
В пресс-службе банка «Уралсиб» РИА Новости рассказали, что банк давно не использует SWIFT. «Клиенты банка, работающие с зарубежными контрагентами, пользуются альтернативными способами расчетов», — подчеркнули в сообщении.
Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей — через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС). ЕС в феврале ввел запрет для кредитных и финансовых организаций за пределами РФ на транзакции с использованием СПФС.