Вступает в силу запрет ЕС на доступ к SWIFT нескольких российских банков

Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей — через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС). ЕС в феврале ввел запрет для кредитных и финансовых организаций за пределами РФ на транзакции с использованием СПФС.