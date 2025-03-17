В РФ создали цифрового PR-менеджера с ИИ

Так, среди ключевых функций цифрового PR-менеджера, как отметили в пресс-службе, имеются автоматизация создания контента, персонализированная коммуникация с журналистами, мониторинг упоминаний в СМИ и социальных сетях, анализ эффективности PR-кампаний с предоставлением детализированных отчетов о результатах и управление внутренними коммуникациями, включая создание корпоративных рассылок и новостей для сотрудников.