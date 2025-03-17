В РФ создали цифрового PR-менеджера с ИИ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российская IТ-компания ZeBrains разработала цифрового PR-менеджера на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
«ZeBrains представили инновацию, которая меняет подход к связям с общественностью. Новый цифровой PR-менеджер автоматизирует ключевые процессы: от написания пресс-релизов и статей до персонализированной коммуникации с журналистами и мониторинга упоминаний бренда», — рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что разработка основана на передовых алгоритмах обработки естественного языка и машинного обучения, что позволяет создавать материалы, неотличимые от написанных человеком. Сама система, как пояснили в ZeBrains, обучается на основе предыдущих взаимодействий.
Так, среди ключевых функций цифрового PR-менеджера, как отметили в пресс-службе, имеются автоматизация создания контента, персонализированная коммуникация с журналистами, мониторинг упоминаний в СМИ и социальных сетях, анализ эффективности PR-кампаний с предоставлением детализированных отчетов о результатах и управление внутренними коммуникациями, включая создание корпоративных рассылок и новостей для сотрудников.
ZeBrains — российская IТ-компания, специализирующаяся на разработке инновационных решений в области ИИ и автоматизации бизнес-процессов.