Украина считает «вопросом времени» возвращение западных компаний в РФ

По мнению Киева, у России большой потенциал в сфере энергоресурсов, поэтому в будущем европейские страны захотят возобновить энергетические отношения с компаниями из РФ и начать заключать новые соглашения по покупке ресурсов.
Кроме того, может быть также рассмотрен вопрос снятия антироссийских санкций, но пока об этом речи не идет. По словам представителя президента Украины, ограничения могут «заставить» Россию сесть за стол переговоров и прийти к мирному соглашению. Он добавил, что РФ не следует исключать из конкурентного рынка, если она «вернется к более или менее нормальной политике в отношении своих партнеров и соседей».
Российский бизнес несколько недель назад обсудил с Американской торговой палатой (AmCham) возможную отмену санкций против некоторых сегментов экономики РФ. Стороны договорились создать «белую книгу» (список секторов, на которые не будут распространяться санкции), в которую войдут гражданская авиация, запчасти, комплектующие, обслуживание гражданских судов и все, что связано с безопасностью людей.
Тем временем к переговорам готовятся и российские ведомства. Так Минпромторг совместно с крупным бизнесом начал составлять список санкций, которые больше остальных мешают российским компаниям. В антирейтинге — ограничения платежей, энергетического сектора и нефтяных танкеров.
Завтра Владимир Путин и Дональд Трамп проведут разговор по поводу прекращения огня на Украине. Об этом сегодня заявил президент США, а позже планы подтвердил и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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