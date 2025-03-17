Украина считает «вопросом времени» возвращение западных компаний в РФ

Кроме того, может быть также рассмотрен вопрос снятия антироссийских санкций, но пока об этом речи не идет. По словам представителя президента Украины, ограничения могут «заставить» Россию сесть за стол переговоров и прийти к мирному соглашению. Он добавил, что РФ не следует исключать из конкурентного рынка, если она «вернется к более или менее нормальной политике в отношении своих партнеров и соседей».