Уголь закоксовал по Западу. Доходность экспорта поддержали скидки на перевалку в портах

Но позитивный тренд для экспортеров коксующегося угля не будет долгосрочным на фоне низких цен на мировом рынке и укрепления рубля, указывают аналитики: «Необходимы изменения фундаментальных факторов». По данным NEFT Research на 7 марта текущего года, стоимость российского угля на западных рынках в зависимости от порта и марки была на уровне $122,5−195,6 за тонну, что на 0,4−1,5% ниже, чем неделей ранее. С начала года цены снизились на 8,2−9,6%. На азиатских рынках уголь оценивается в $134,8−196,8 за тонну. В недельном сравнении цены в зависимости от порта либо не изменились, либо снизились на 2%. С начала года котировки упали на 5,7−9,2%