Товарооборот между РФ и Таджикистаном достиг $1,5 млрд

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Таджикистаном за 2024 год вырос более чем на 7% и достиг $1,5 млрд, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
«Наши отношения развиваются. В прошлом году товарооборот увеличился еще на 7% с лишним, достиг $1,5 млрд. Объем капиталовложений тоже примерно такой же, чуть побольше даже, $1,6 млрд», — сказал глава российского государства.
Он отметил, что в настоящее время 80 российских регионов поддерживают отношения со своими партнерами из Таджикистана.